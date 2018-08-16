16 августа 2018, 15:34

Число жертв ДТП в Ростовской области увеличилось до восьми

Двое детей из числа пострадавших находятся в реанимации, сообщили в администрации Миллеровского района Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", МВД ранее сообщило о четырех пострадавших в результате столкновения грузовика с двумя легковыми автомобилями в Миллеровском районе. Авария произошла сегодня около 4.00 мск на трассе М4 "Дон".

По уточненным данным, пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Миллеровскую центральную районную больницу с переломами, сотрясением мозга, ушибами, передает со ссылкой на представителя районной администрации ТАСС.

В больнице сообщили, что госпитализированы семь человек, включая трех детей. "Двое тяжелые, в реанимации, это дети", - цитирует источник "Юга.ру".

По его данным, остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. В больнице при этом не уточнили о восьмом пострадавшем.

Примечание:

"МЧС сообщило о семи пострадавших в ДТП близ Волгограда", "Восемь человек пострадали в ДТП близ Астрахани", "Три человека стали жертвами ДТП с автобусами в Ростовской области".

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