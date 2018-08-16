Число жертв ДТП в Ростовской области увеличилось до восьми

16 августа 2018, 15:34

Двое детей из числа пострадавших находятся в реанимации, сообщили в администрации Миллеровского района Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", МВД ранее сообщило о четырех пострадавших в результате столкновения грузовика с двумя легковыми автомобилями в Миллеровском районе. Авария произошла сегодня около 4.00 мск на трассе М4 "Дон".

По уточненным данным, пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Миллеровскую центральную районную больницу с переломами, сотрясением мозга, ушибами, передает со ссылкой на представителя районной администрации ТАСС.

В больнице сообщили, что госпитализированы семь человек, включая трех детей. "Двое тяжелые, в реанимации, это дети", - цитирует источник "Юга.ру".

По его данным, остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. В больнице при этом не уточнили о восьмом пострадавшем.