Власти Дагестана отчитались о помощи пострадавшему от селя району

31 августа 2018, 16:59

Дороги в Ахтынском районе Дагестана, размытые после схода селей, почти полностью восстановлены, дома и имущество местных жителей не пострадали, рапортовали власти.

Как информировал "Кавказский узел", после схода селя в Ахтынском районе 5 августа была размыта дорога и прекращено электроснабжение сел Фий, Хнов и Гдым. 10 августа в районе сошли новые селевые потоки, обострившие ситуацию. 13 августа местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Власти сообщили об угрозе обрушения жилых домов и о колоссальном ущербе от селей. К 15 августа была отремонтирована дорога в село Хнов, во всех населенных пунктах Ахтынского района возобновилась подача электричества.

Во время восстановительных работ в Ахтынском районе не возникло проблем с обеспечением населения продуктами питания и медикаментами, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МЧС Дагестана. "В случае экстренной необходимости в готовности находился вертолет МИ-8 Центра медицины катастроф Минздрава РД. Спасатели обеспечивали безопасность пешеходного перехода местного населения через поврежденные участки дорог", - сказал представитель ведомства.

Восстановительные работы в Ахтынском районе почти полностью завершены, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель местной администрации. По его словам, возобновлено движение по всем дорогам, хотя два участка продолжают оставаться проблемными.

"Возле села Фий есть небольшой участок дороги, где сошел повторный селевой поток, его еще ремонтируют. В селе Хрюг осела опора моста, служащего для перегона скота на летнее пастбище. Он пока не восстановлен. Участок дороги, ведущий в село Хрюг, еще находится в аварийном состоянии. Но это республиканская автодорога, мы не можем там ничего делать. Пока опасный участок огорожен, машины осторожно проезжают", - рассказал представитель муниципалитета.

Он отметил, что дома местных жителей не повреждены, ущерб их имуществу также не зафиксирован. "Сельхозугодий, как таковых, в этих горных районах, в условиях малоземелья, нет, в основном пастбища. Поэтому урона сельхозугодьям также нет", - сказал представитель администрации.

Житель Гдыма Руслан подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что в селе есть свет, восстановлена дорога. Воду, по его словам, местные жители берут из родников.