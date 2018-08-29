Сторонники Албегова и Сланова не дождались оглашения приговора

29 августа 2018, 19:45

Суд перенес оглашение приговора по делу об избиении офицеров в Южной Осетии на 31 августа. Поддержать Зелима Албегова и Арсена Сланова пришли десятки человек.

Как писал "Кавказский узел", суд во Владикавказе 22 августа закрыл процесс по делу военнослужащих Зелима Албегова и Арсена Сланова, однако около 60 слушателей отказались покинуть зал суда, записавшись общественными защитниками обвиняемых. В ходе прений 28 августа прокурор попросил для Албегова и Сланова 2 и 3,5 года условно. Подсудимые отказались признать вину.

В мае 2017 года сержантов Зелима Албегова и Арсена Сланова - военнослужащих российской базы, расположенной в Южной Осетии, - обвинили в избиении офицеров Антона Зайнутдинова и Богдана Патыка. Обвиняемые утверждают, что не нападали на офицеров, а, наоборот, это офицеры избили контрактников. Дело вызвало большой общественный резонанс, здание Владикавказского гарнизонного военного суда не вмещало всех желающих присутствовать на процессе.

Более 50 человек пришли сегодня к зданию Владикавказского гарнизонного военного суда поддержать подсудимых, сообщил с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Оглашение приговора было назначено на 16.00 мск. Секретарь суда сообщил собравшимся, среди которых были депутат Госдумы от Северной Осетии Зураб Макиев и муфтий республики Хаджимурат Гацалов, что оглашение приговора перенесено на 10.00 мск 31 августа.

"Дело, конечно, резонансное, и вряд ли суд предполагал такую шумиху, но вот так бывает, что люди внезапно проявляют неравнодушие", - написал Алан Цхурбаев в своем блоге на "Кавказском узле" "Осетия и вокруг: взгляд изнутри".

Перенос приговора представитель суда объяснил тем, что "судья находится в совещательный комнате". Перенос может быть связан с тем, что суд подготовил обвинительный приговор, однако в его основу "просто нечего положить", заявил адвокат Зелима Албегова Руслан Томаев корреспонденту "Кавказского узла".

"Уверен, что они готовят обвинительный приговор, но у них нет ничего для этого. Там есть показания свидетелей, которые признались, что давали их под давлением. Все доказательства обвинения рассыпались, и что сейчас можно положить в основу обвинительного приговора, я не знаю. Этим и может быть вызван перенос", - сказал Томаев.