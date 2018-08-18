Суд об избиении российских офицеров в Южной Осетии не смог вместить всех желающих

18 августа 2018, 23:59

Около 30 человек, пришедших на судебный процесс по делу военнослужащих Зелима Албегова и Арсена Сланова, были вынуждены ожидать окончания процесса на улице. Очередное заседание по резонансному делу во Владикавказском гарнизонном военном суде длилось восемь часов.

В мае 2017 года сержантов российской военной базы, расположенной в Южной Осетии, Зелима Албегова и Арсена Сланова обвинили в избиении офицеров Антона Зайнутдинова и Богдана Патыка. Сами обвиняемые утверждают, что не нападали на офицеров, а наоборот: это офицеры избили контрактников. Согласно УК России, подсудимым грозит до пяти лет лишения свободы.

Суд над военными во Владикавказе получил большой общественный резонанс, написал автор блога "Осетия и вокруг: взгляд изнутри" на "Кавказском узле" Алан Цхурбаев, который поделился своими впечатлениями от судебного заседания 17 августа. "Поскольку внимание к процессу росло с каждым днем, а процесс открытый, сегодня (17 августа, - прим. "Кавказского узла") зал уже не смог вместить всех желающих. На улице осталось стоять еще человек 30 из числа поддержки обвиняемых", - отмечает блогер в записи "Из зала суд по делу избитых российских офицеров (фото)". По его данным, процесс в этот день длился с 14.00 до 22.00 мск.

При этом автор публикации указал на "два момента, которые дают представление о том, какой резонанс это дело уже имеет". "Первый - сегодня на заседание пришел депутат ГД РФ от Северной Осетии Зураб Макиев, - пишет он. - Второй момент еще более неожиданный - сегодняшнему заседанию посвятили пост в своем Инстаграмм Мияги и Эндшпиль".

17 августа рэперы осетинские MiyaGi & Эндшпиль призвали всех неравнодушных жителей республики не допустить, "чтобы жизни порядочных молодых ребят были так цинично и безжалостно разрушены". "Мы просим всех, кто имеет физическую возможность прийти сегодня к владикавказскому военному суду по адресу пр. Коста 32 и поддержать невиновных! Это уже не личное дело каждого, это вопрос национального достоинства и самосознания", - написали рэперы на своей странице в Instagram.

Ранее главный свидетель обвинения Андрей Катрич, в присутствии которого. по данным следствия, сержанты избивали офицеров, изменил показания в пользу свидетелей и попросил у суда государственную защиту, сообщает "Эхо Кавказа". "Я... ранее давал показания, которые не соответствуют действительности, в связи с тем, что на меня оказывалось и оказывается давление в настоящее время", - заявил свидетель.

На процессе 17 августа "практически все заседание допрашивали военного следователя Нефедова", сообщает блогер "Кавказского узла". "Несколько часов защита пыталась выяснить у Нефедова, зачем тот несколько раз звонил Катричу и о чем они говорили (это следует из распечатки телефонных звонков). Судья, кстати, давал свободу защите допрашивать Нефедова столько, сколько хотят, практически никак не вмешиваясь в разговор", - отмечает автор поста.

Также на заседании 17 августа сторона защиты потребовала отвода судьи. Адвокат подсудимых Валерий Гаглоев подчеркнул, что ранее неоднократно в ходе судебного процесса объявлялось о недоверии суду. "Так как он ограничивает защиту в правах", - сказал он.

Кроме того, адвокаты потребовали отправить дело на доследование в связи с появлением нового свидетеля, который дал показания в защиту подсудимого Албегова, утверждая, что тот не бил офицеров.

Роберт Албегов, отец подсудимого Зелима Албегова, уверен, что его сын никого не избивал. «Когда я узнал об этом случае, я посадил напротив себя своего сына. И он мне прямо рассказал: «Па, я никого не трогал. Вышел из канцелярии капитан Зайнутдинов и начал меня оскорблять». Он начал говорить такие слова, что если бы он сказал их мне, я бы не выдержал. «Ну, я выдержал, стерпел. Единственное, что я ему сказал: «Товарищ капитан. Я вас услышал, но на меня орать не надо. Я не скотина». Сразу же выбежал другой капитан и неожиданно ударил меня в нос», - приводит слова отца подсудимого ГТРК "Алания".

Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 22 августа.