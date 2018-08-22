Защита Албегова и Сланова усомнилась в серьезности угроз свидетелю обвинения

22 августа 2018, 23:53

Решение о закрытом характере заседаний по делу военнослужащих Зелима Албегова и Арсена Сланова нарушает принцип гласности судопроизводстводства, заявила защита. Судья пояснил, что после допроса свидетеля, который пожаловался на угрозы в свой адрес, процесс вновь может стать открытым.

Как писал "Кавказский узел", процесс по делу по делу военнослужащих Зелима Албегова и Арсена Сланова, который проходит во Владикавказе, объявили сегодня закрытым. Однако около 60 слушателей отказались покинуть зал суда, записавшись общественными защитниками обвиняемых.

В мае 2017 года сержантов Зелима Албегова и Арсена Сланова - военнослужащих российской базы, расположенной в Южной Осетии - обвинили в избиении офицеров Антона Зайнутдинова и Богдана Патыка. Обвиняемые утверждают, что не нападали на офицеров, а, наоборот, это офицеры избили контрактников.

Как и на предыдущее заседание, сегодня у Владикавказского гарнизонного военного суда собралось почти вдвое больше людей, чем мог вместить зал. Около 60 человек смогли уместиться в зале, остальные провели весь день перед воротами суда на улице. Оба обвиняемых, которые находятся под подпиской о невыезде, также явились на суд, передает корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Прошлое заседание Владикавказского гарнизонного военного суда состоялось 18 августа. Около 30 человек, пришедших на суд, вынуждены были ожидать окончания восьмичасового заседания на улице.

Представляя ходатайство о том, чтобы процесс был закрыты, гособвинитель зачитал заявление от свидетеля Богдана Патыка, где тот заявил, что ранее дал неверные показания, так как на его семью оказывается давление. При этом самого Патыка, который ранее присутствовал на каждом заседании, в зале не оказалось. "В "Инстаграме", где выложено видео с одного из предыдущих заседаний, идут оскорбительные комментарии и угрозы в адрес Патыка. Это видео рассылается среди военнослужащих 4-й военной базы в Южной Осетии", - сказал гособвинитель, продемонстрировав скриншот страницы в Instagram.

"Здесь только непонятные фото", - заявил на это адвокат Кирсанов. Он усомнился в том, что зачитанное заявление действительно написано Богданом Патыком. "Нет доказательств того, что это писал сам Патык. Если вы помните, то здесь недавно другой свидетель, Андрей Катрич, вам лично говорил, что на него оказывалось давление, и лично вас просил о госзащите, и никаких мер принято не было. А тут на основании заявления вы хотите закрыть процесс?", - сказал Кирсанов.

Он проигнорировал пояснение относительно давления на Патыка. "Когда свидетель Патык здесь стоял и давал показания, он четко сказал, что никого не боится, в защите не нуждается и за свою семью может постоять сам. Почему вдруг он стал думать иначе?", - сказал Кирсанов.

"Если вы закроете процесс, вы нарушите принцип гласности судопроизводства. Это нарушение статьи 19 конституции РФ. Патык не несовершеннолетний. Это глупо – из-за комментариев закрывать процесс. И зачем вообще гособвинитель общался со свидетелем? Что они обсуждали?", - сказал другой адвокат, Руслан Томаев. Следом за ними и другие два защитника обвиняемых выступили против закрытого режима суда.

Вернувшись в зал после часового перерыва, судья стал зачитывать постановление о переводе заседаний в закрытый режим. Присутствующие встретили его смехом, под который судья вновь удалился, дав десять минут на то, чтобы все, кроме участников процесса, освободили помещение.

"Мы никуда отсюда не уйдем!", - ответили слушатели на просьбу приставов выйти.

"Я своего сына никому не отдам!", - выкрикнула с задних рядов мать Арсена Сланова.

"Все остаемся здесь, никто отсюда никуда не идет!", - скомандовал по-военному один из защитников, Олег Тезиев, бывший премьер-министр Южной Осетии и командующий вооруженными силами Южной Осетии в период грузино-осетинского конфликта.

Судья вернулся в зал заседаний только спустя час. К этому времени все присутствующие в зале, около 60 человек, записались в общественные защитники обвиняемых.

"Как заявляла сторона защиты, для установления всех причин необходимо присутствие свидетеля Патыка. Решение о закрытии судебного процесса связано с допросом этого свидетеля. Цель – обеспечение права свидетеля на безопасность. Вопрос о закрытости процесса может быть вновь поставлен сторонами после допроса свидетеля", - объявил судья, назначив дату следующего заседания на 23 августа.

Защитник Зелима Албегова Руслан Томаев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что сомневается в беспристрастности суда. "По моему субъективному мнению, все это делается для того, чтобы солдаты не выиграли суд у офицеров. Такого прецедента не должно быть", - сказал он.

Южноосетинский журналист Тимур Цхуырбаты отметил, что между местными жителями и военнослужащими российской военной базы редко случаются конфликты. "Даная ситуация не повлияет на взаимоотношения российских войск, которые находятся на территории Южной Осетии с местными жителями, потому что это все-таки частный случай. Но, в принципе, несправедливое решение суда может вызвать антироссийские настроения. Мне известно, что эти офицеры тоже понимали всю щекотливость ситуации, и не надо выставлять их как негодяев, которые оболгали солдат. Да, они были не правы, но они не хотели писать заявление", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что офицеры сделали это по указанию более высоких чинов.

На 4-ой военной базе Южной Осетии корреспонденту "Кавказского узла" отказались комментировать резонансное дело сержантов.