Прокурор предложил условный срок за избиение офицеров в Южной Осетии

29 августа 2018, 03:58

На прениях по делу военнослужащих Зелима Албегова и Арсена Сланова, которые обвиняются в избиении офицеров, прокурор потребовал для них 2 и 3,5 года условно. Подсудимые отказались признать вину.

Как писал "Кавказский узел", процесс по делу военнослужащих Зелима Албегова и Арсена Сланова, который проходит во Владикавказе, 22 августа был объявлен закрытым. Однако около 60 слушателей отказались покинуть зал суда, записавшись общественными защитниками обвиняемых. По мнению защиты, решение о закрытом характере заседаний нарушает принцип гласности судопроизводства. Судья пояснил, что после допроса свидетеля, который пожаловался на угрозы в свой адрес, процесс вновь может стать открытым.

В мае 2017 года сержантов Зелима Албегова и Арсена Сланова - военнослужащих российской базы, расположенной в Южной Осетии, - обвинили в избиении офицеров Антона Зайнутдинова и Богдана Патыка. Обвиняемые утверждают, что не нападали на офицеров, а, наоборот, это офицеры избили контрактников.

Во Владикавказском гарнизонном суде 28 августа состоялись прения сторон по делу контрактников из Северной Осетии Арсена Сланова и Зелима Албегова, передает присутствовавший на заседании суда корреспондент "Кавказского узла".

В начале заседания прокурор Дынник попросил для Арсена Сланова 2 года лишения свободы условно, а для Зелима Албегова - 3,5 года лишения свободы условно. В своей речи прокурор ссылался на отягчающие обстоятельства – алкогольное опьянение обвиняемых. Это, по его словам, было засвидетельствовано очевидцами.

Адвокат Карсанов заявил, что в материалах дела есть заключение медицинской экспертизы, согласно которому Сланов и Албегов не были в состоянии алкогольного опьянения. «Как можно это игнорировать?» - воскликнул в негодовании защитник.

Защитник Албегова Руслан Томаев сделал заявление о предыдущем заседании 23 августа, которое проходило в закрытом режиме по заявлению свидетеля Богдана Патыка.

«Патык просил не о полностью закрытом заседании. Он, наоборот, хотел сделать заявление для СМИ. По его собственным словам, его держали здесь в закрытом помещении с девяти утра до шести вечера на заседании до этого», - заявил Томаев.

По его словам, 12-и томам дела может "позавидовать любой писатель детективных романов", однако стороне защиты "толком и не дали с ними ознакомиться".

Томаев задал вопрос, как у потерпевшего Зайнутдинова не осталось никаких следов избиения, если, по данным следствия, его шесть раз ударили.

«От шести ударов по лицу от хорошо сложенного, занимающегося восточными единоборствами Албегова осталось несколько царапин? И потерпевший мне ответил, что это «индивидуальная особенность его организма?» - отметил защитник Юханов.

Он назвал дело "искусственно собранным сгустком сфальсифицированных доказательств".

В своем последнем слове обвиняемый Зелим Албегов заявил, что свою вину не признает.

«За полтора года следствия я не увидел ни одного объективного человека. Возбуждение уголовного дела о синяке - это абсурд. Я так и не увидел разбирательства дела, а только желание обвинить нас», - сказал он.

«Это круговая порука и заговор», - сказал другой обвиняемый Арсен Сланов. Он пошутил, что "тут надо давать награду в номинации "лучшая немужская роль".

«Прошу вас хотя бы сейчас проявить объективность», - сказал в своем последнем слове Албегов.

Объявление приговора судья Илья Калита назначил на 16:00 мск сегодня, 29 августа.