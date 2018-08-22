Сторонники Албегова и Сланова отказались покинуть заседание суда

22 августа 2018, 17:46

Процесс по делу по делу военнослужащих Зелима Албегова и Арсена Сланова, который проходит во Владикавказе, объявлен закрытым. Около 60 слушателей отказались покинуть зал суда, записавшись общественными защитниками обвиняемых.

Как писал "Кавказский узел", заседание Владикавказского гарнизонного военного суда, состоявшееся 18 августа, вызвало большой интерес. Около 30 человек, пришедших на суд, вынуждены были ожидать окончания восьмичасового заседания на улице.

В мае 2017 года сержантов Зелима Албегова и Арсена Сланова - военнослужащих российской базы, расположенной в Южной Осетии - обвинили в избиении офицеров Антона Зайнутдинова и Богдана Патыка. Обвиняемые утверждают, что не нападали на офицеров, а, наоборот, это офицеры избили контрактников.

Гособвинитель попросил суд перевести заседания в закрытый режим, сославшись при этом на публикацию в соцсети Instagram, где под видеозаписью одного из предыдущих заседаний были размещены оскорбительные комментарии и угрозы в адрес свидетеля.

Это ходатайство было удовлетворено, после чего суд дал всем, кроме участников процесса, десять минут на то, чтобы покинуть зал. Однако присутствующие вместо этого стали записываться в общественные защитники обвиняемых, чтобы продолжить присутствовать на процессе. В списке порядка 60 человек. Несмотря на просьбы приставов покинуть зал, люди наотрез отказались покидать помещение и ждут судью, сообщил в 14:56 мск корреспондент "Кавказского узла".

Он отметил, что в зале присутствует депутат Госдумы России от Северной Осетии Зураб Макиев.