Житель Карачаево-Черкесии обвинил полицейских в пытках

29 августа 2018, 19:14

Начата проверка по заявлению жителя Карачаево-Черкесии о пытках, применяемых к нему сотрудниками полиции, сообщили следователи.

Мужчина утверждает, что против него применили электрический ток.

"Сотрудники полиции центра по противодействию экстремизма ГУ МВД России по СКФО склоняли его к сотрудничеству, а после того, как он отказался, стали пытать", - говорится в размещенном сегодня на сайте Следственного управления СК по Карачаево-Черкесии сообщении.

У 38-летнего потерпевшего выявлены "кровоподтеки затылочной области и века левого глаза", говорится в акте судебно-медицинского обследования, на который ссылается Следком.

Также у мужчины обнаружена "поверхностная рана правой кисти, которая могла возникнуть при контактном взаимодействии с проводником электрического тока".

По состоянию на 19.00 на сайте Главного управления МВД по СКФО нет информации о проводимой следственными органами проверке в отношении сотрудников ведомства.

Как писал "Кавказский узел", в начале августа в отношении участкового уполномоченного отделения МВД по Черкесску было возбуждено уголовное дело по подозрению "в превышении должностных полномочий с применением насилия".

Также ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве жителя Карачаевского района был арестован младший инспектор-кинолог.