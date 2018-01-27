Защита сочла фиктивной проверку жалоб на пытки подсудимых по делу о ячейке ИГ*

27 января 2018, 04:55

Следователи провели проверку заявлений о пытках подсудимых по делу о создании ячейки запрещенного в России решением суда и признанного террористическим "Исламского государства" в Карачаево-Черкесии. В возбуждении дела о пытках отказано. Защита раскритиковала постановление следствия и решила его обжаловать.

Как информировал "Кавказский узел", в октябре 2016 года силовики объявили о задержании шести жителей Карачаево-Черкесии, Дагестана и Ставрополья по подозрению в связях с запрещенным в России судом и признанным террористической организацией "Исламским государством". В ходе процесса подсудимые пожаловались суду на пытки в ходе следствия, в связи с этим их заявления были отправлены на проверку в Следственный комитет.

На скамье подсудимых находятся Александр Бенденко, его мусульманская жена Лилит Хозиева, а также Амич Сапигулаев, Бац Хабибов, Расул Сайпудинов и Музакир Паунежев. Им вменяется организация и участие в незаконном вооруженном формировании и незаконный оборот огнестрельного оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Бенденко также обвинен в организации деятельности преступной группы, запрещенной на территории России. 11 октября 2017 года Бенденко заявил, что его досудебные показания, в которых он предстает "амиром джамаата", были получены путем шантажа и пыток.

Адвокаты не согласились с результатами проверки заявлений о пытках

26 января в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону продолжилось слушание дела. Суд огласил результаты доследственной проверки заявлений подсудимых о пытках, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на процессе.

Согласно оглашенному судьей документу, проверка заключалась в том, что следователи Следственного комитета Карачаево-Черкесии 8-9 декабря 2017 года взяли объяснения у четверых оперативников и следователя, занимавшегося предварительным расследованием дела, а также провели осмотр служебных кабинетов этих силовиков.

Все оглашенные объяснения силовиков были очень короткими и по содержанию похожими друг на друга. Их оглашение заняло у судьи семь минут. В этих объяснениях силовики признаются в том, что действительно в октябре 2016 года задерживали, конвоировали и допрашивали обвиняемых в создании ячейки ИГ* в Карачаево-Черкесии, однако сведения о применении к ним пыток правоохранители отрицали.

Объяснения всех четырех оперативников заканчивались идентичным текстом: "В ходе произведенных оперативных мероприятий и следственных действий в отношении Бенденко, Сапигулаева, Сайпудинова, Хабибова, Паунежева и Хозиевой каких-либо незаконных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов, в том числе физического и психологического давления не осуществлялось. Более мне по данному факту добавить нечего".

Кроме того, из оглашенных документов следовало, что запрещенных предметов в служебных кабинетах силовиков обнаружено не было. К материалам проверки прилагались положительные характеристики силовиков. Они все оказались "вежливыми, внимательными, тактичными и пользующимися авторитетом у руководства и подчиненных". При этом в характеристике один из них был вовсе отмечен как человек, "легко устанавливающий контакты с гражданами".

Исходя из материалов проверки, следователь по особо важным делам СК Карачаево-Черкесии сделал вывод, что заявления обвиняемых о пытках не подтвердились, и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении силовиков о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Адвокаты подсудимых не согласились с "формальным характером" проверки и ее результатами.

Так, один из адвокатов предположил, что, вероятно, следователь провел проверку, не выходя из кабинета, а защитник Лилит Хозиевой Наталья Беликова заявила, что поскольку следователи просто поверили силовикам "на слово", проверке доверять нельзя.

"Моя подзащитная так же, как и сотрудники... не признает своей вины. Однако ей не верят, и она сидит, а им верят, и они продолжают осуществлять свои обязанности", - сказала Беликова.

Суд просмотрел видеодоказательство защиты о пытках

После оглашения документов о проверке суд перешел к просмотру взятого из открытого доступа видео, приобщенного к делу по ходатайству адвоката Амича Сапигулаева Александра Аганова.

Подсудимый Сапигулаев утверждает, что 6 октября 2016 года его задержали в Сочи местные правоохранители и передали оперативникам из Карачаево-Черкесии, которые из Сочи перевезли Сапигулаева в станицу Зеленчукскую Карачаево-Черкесской Республики. Там, по словам подсудимого, указанные оперативники применили к нему пытки, "били в область затылка и надевали мешок", а также заставили сняться в клипе, в котором он должен был извиниться на тот момент перед министром МВД республики Казимиром Боташевым.

В 45-секундном видео, человек, похожий на Сапигулаева, стоит на коленях со скрещенными за спиной руками в каком-то кабинете и, перемежая слова ругательствами, говорит о том, что он "член джамаата вилайята КЧР" и "все ваххабиты — это лицемеры, ничего не знающие про религию". Человек на видео также говорит, что его задержали братья из силовых структур, у которых есть "настоящий, мощный джамаат" и "очень сильный амир Казимир Халисович". В заключении своей речи этот человек призывает всех моджахедов сдаваться Казимиру Халисовичу, "пока за ними не пришли сотрудники МВД по КЧР".

Защита считает, что это видео было выложено в Интернет самими силовиками и является прямым подтверждением многочисленных письменных и устных заявлений Сапигулаева о применении к нему пыток.

Процесс отложен до 29 января. На следующем заседании планируется завершение судебного следствия и переход к прениям, последнему слову подсудимых. Оглашение приговора, как ожидается, состоится в первой половине февраля.

Защита указала на пробелы в ходе проверки заявлений о пытках

После заседания адвокат Наталья Беликова раскритиковала работу следователей из Карачаево-Черкесии при проведении проверки заявлений подсудимых о пытках.

"Проверку оцениваю как фиктивную и предвзятую. Она состояла лишь из опроса силовиков, на которых указывали подсудимые. Больше никаких мероприятий следователями не проводилось", - заявила Беликова корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат считает, что для того чтобы установить истину, следователи должны были допросить самих подсудимых, их первых адвокатов, инициировать проведение медицинских исследований подсудимых, а также провести психологическую экспертизу на полиграфе подсудимых и силовиков.

Кроме того, Беликова указала, что в материалах проверки отсутствуют медицинские документы из СИЗО, а именно выписки из личных дел подсудимых. "Эти документы помогли бы установить, в каком состоянии они были доставлены в СИЗО и какие жалобы предъявляли по состоянию своего здоровья в те числа, на которые они указывают, что их пытали", - пояснила защитник.

В заключении Беликова заявила, что будет обжаловать результаты проверки, однако опасается, что не успеет это сделать до вынесения судом приговора.

"Кавказский узел" размещает новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.