23 декабря 2017, 02:23

Свидетели скрыли масками лица в суде по делу ячейки ИГ*

Двое свидетелей по делу о создании ячейки террористической организации "Исламское государство"* в Карачаево-Черкесии на допросе в суде скрыли лица масками. Они подтвердили, что были понятыми во время следствия, однако не смогли описать, как выглядели подсудимые.

"Кавказский узел" информировал, что в октябре 2016 года силовики объявили о задержании шести жителей Карачаево-Черкесии, Дагестана и Ставрополья по подозрению в связях с запрещенной в России по решению суда и признанной террористической организацией "Исламским государством". Подсудимые пожаловались суду на пытки в ходе следствия. На заседании 18 декабря суд продлил срок ареста подсудимых до апреля 2018 года.

На скамье подсудимых находятся Александр Бенденко, Амич Сапигулаев, Бац Хабибов, Расул Сайпудинов, Лилит Хозиева и Музакир Паунежев. Они обвиняются в организации и участии в незаконном вооруженном формировании и незаконном обороте огнестрельного оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Бенденко также вменяется организация деятельности преступной группы, запрещенной на территории России. 11 октября Бенденко заявил, что его досудебные показания, в которых он предстает "амиром джамаата", были получены путем шантажа и пыток.

22 декабря в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону продолжилось слушание дела, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на процессе.

Заседание началось с оглашения судом письма из СИЗО, в котором его руководство пообещало принять меры, чтобы оградить Александра Бенденко от внесудебного давления.

Напомним, что на заседании 24 ноября Александр Бенденко пожаловался суду на давление со стороны силовиков из-за отказа от признательных показаний. Судья пообещал потребовать от СИЗО принять меры, исключающие давление на подсудимого.

На заседании 22 декабря суд исследовал три автомата Калашникова, изъятых следователями из схрона на горе 7 октября 2016 года.

"Кавказский узел" писал, что, согласно показаниям подсудимых и видео, имеющимся в материалах дела, летом 2016 года на горе близ Карачаевска четверо подсудимых записали видеообращение с этими автоматами. В видеообращении Бенденко, именуя себя амиром Карачаево-Черкесии, дал клятву верности лидеру ИГ*. Подсудимые Сапигулаев, Хабибов и Сайпутдинов на допросе в суде заявили, что Бенденко не оговаривал заранее с ними съемку в этом видеоролике. Автоматы, по словам подсудимых, им не принадлежали, и они видели их всего один раз, а координаты с местонахождением автоматов им прислали неизвестные.

По ходатайству защитника Сергея Шевцова автоматы были доставлены в суд и разобраны перед адвокатами судебным приставом. Оказалось, что производство автоматов датировано 1993, 1992 и 1953 годами. Последний автомат имел маркировку УЧ (учебный) и перемотанную изолентой ствольную коробку. После разматывания изоленты выяснилось, что этот автомат неисправен, и, соответственно, не пригоден к стрельбе, а это противоречило выводам эксперта, который признал автомат боеготовым.

Вместе с тем автоматы, продемонстрированные защитникам, соответствовали оружию которое исследовал эксперт, поскольку их номера совпали. После исследования автоматов суд допросил двух из четырех свидетелей, несколько раз игнорировавших повестки в суд.

Речь идет о Ирине Полищук и Людмиле Тараненко, которые, согласно документам, были понятыми во время проведения целого ряда следственных действий с участием подсудимых. Обвиняемые утверждали, что понятых во время проведения следственных действий не было, и те могли поставить подписи только «задним числом». Если бы этот факт удалось доказать, суд должен был бы изъять протоколы этих следственных действий из дела.

"Кавказский узел" писал, что четверо свидетелей, вызванных защитой, не явились на суд ни 24 ноября, ни 1 декабря. 6 декабря на заседании суда, на которое также не явились эти свидетели, были зачитаны заявления двоих из них, Тараненко и Чечерова, которые подтверждают, что действительно были понятыми при осмотре предметов и документов и просмотре видео, изъятого у Бенденко, но в суд они прийти боятся из страха мести.

Свидетель не смогла опознать подсудимого

Первой была допрошена жительница Черкесска Ирина Полищук, 1963 года рождения. Полищук давала показания, будучи в платке и медицинской маске. Она заявила, что не хочет показывать свое лицо, так как опасается подсудимых, «насмотревшись сериалов». При этом она указала, что не получала от них или их близких каких-либо угроз.

Согласно имеющимся в деле документам, Полищук участвовала в осмотре предметов Лилит Хозиевой, изъятых из квартиры, где подсудимая жила совместно со своим мужем Александром Бенденко.

На заседании 20 октября прокурор Джабаев озвучил протокол осмотра предметов, изъятых в квартире Бенденко. Согласно этому протоколу, датированному 11 мая 2017 года, в квартире были найдены черный флаг с надписями белого цвета на иностранном языке, несколько масок, записная книжка, цветная карта Черкесска с отмеченными на ней крестиками зданиями МВД, УВД, ФСБ и прокуратуры, мобильный телефон Samsung и две мини-флэшкарты на 2 и 32 гигабайта с записанными на них видеообращениями Александра Бенденко.

Отвечая на вопросы адвокатов, свидетель подтвердила, что в мае 2017 года она участвовала в следственных действиях, однако затруднилась сказать, в каком качестве.

«Мне сказали: "Побудьте свидетелем", - и я согласилась», - заявила Полищук, вызвав улыбки присутствующих.

По ее словам, она осматривала в кабинете у следователя черный флаг, кепку и какое-то видео, другие предметы свидетель не смогла вспомнить. В кабинете следователя, отметила она, находился один мужчина и две женщины, одна из которых была в хиджабе.

Свидетель заявила, что она не вникала в смысл проводимых следователем мероприятий. «Обыкновенная казенщина. Смысла не помню. Поприсутствовала, подписала», - коротко сказала Полищук.

Адвокат Хозиевой Наталья Беликова заявила, что допрос свидетеля подтверждает предположения защиты о неучастии понятой в следственном действии. «В момент проведения следственных действий Хозиева не носила хиджаб, кроме того, в кабинете следователя находились не трое, а шестеро человек», - указала на нестыковки в показаниях свидетеля Беликова.

Адвокат заявила, что даже если Полищук и участвовала в следственных действиях, то она сделала это формально, и протокол осмотра предметов все равно необходимо признать недопустимым доказательством.

Затем была допрошена в качестве свидетеля жительница Черкесска Галина Тараненко, 1968 года рождения. Ее лицо также было закрыто медицинской маской. Тараненко была понятой при предъявлении изъятых автоматов Расулу Сайпудинову.

Как и Полищук, Тараненко подтвердила свое участие в следственных действиях. Свидетель рассказала, что весной 2017 года ее пригласили в здание ФСБ Черкесска, чтобы поучаствовать в качестве понятой. По ее словам, следственное действие проходило в 9 часов утра, а в кабинете присутствовало четыре человека. Из предметов, ей предъявленных следователем, женщина смогла вспомнить флаг и оружие.

Адвокат Сайпудинова Сергей Шевцов попросил суд провести опознание свидетелем своего подзащитного. Суд удовлетворил просьбу адвоката, однако Тараненко не смогла вспомнить Сайпудинова. «Я его не знаю», - сказала свидетель.

Подсудимые потребовали привлечь свидетеля Галину Тараненко к ответственности за лжесвидетельство, а адвокат Шевцов заявил о необходимости удовлетворения его ходатайства об исключении протоколов осмотра предметов из материалов дела.

Суд счел ходатайства защитников Беликовой и Шевцова преждевременными и пообещал дать им оценку при вынесении приговора. В то же время от вызова двух других оставшихся свидетелей суд отказался.

Из-за того, что результаты доследственной проверки по заявлениям подсудимых о применении к ним пыток еще не готовы, суд объявил длительный перерыв до 10.00 мск 15 января 2018 года. Приостанавливая процесс, судья указал, что разбирательство близится к завершению и посоветовал защите готовиться к прениям.

Защита указала на нестыковки в показаниях свидетеля

Защита считает показания Тараненко недостоверными, заявил «Кавказскому узлу» адвокат Сайпудинова Сергей Шевцов после заседания суда.

«Тараненко указала, что следственные действия с моим подзащитным производились с утра, а в протоколах стоит с 16 до 19 часов вечера. Согласно документам, в них участвовало пять человек, а по ее показаниям лишь четверо. Помимо этого, Тараненко не смогла опознать Сайпудинова, в отношении которого эти следственные действия проводились и которого она должна была запомнить. Мы уверены, что показания Тараненко являются недостоверными», - сказал Шевцов.

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* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"