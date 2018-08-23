Альберт Хамхоев рассказал суду об обыске и пытках после задержания

23 августа 2018, 19:15

Суд по делу жителя Ингушетии Альберта Хамхоева, обвиненного в хранении оружия после нападения на пост полиции в Яндаре, не смог разыскать и допросить понятых, которые присутствовали при обыске в его доме. После допроса самого Хамхоева судья объявил о завершении судебного следствия.

Как сообщал "Кавказский узел", житель Ингушетии Альберт Хамхоев был задержан после нападения боевиков на пост ДПС в Яндаре 5 ноября 2017 года и обвинен в незаконном хранении оружия. Родители и брат Хамхоева сообщили суду, что силовики избили его при задержании, а затем подбросили ему пистолет. Свидетели, в том числе сотрудник ингушского центра "Э" Тимур Албаков, подтвердили в суде версию Хамхоева о подброшенном ему пистолете. 11 августа суд продлил срок домашнего ареста Хамхоева еще на два месяца.

Хамхоев после задержания подвергся пыткам, но отказался признать вину. По словам отца, Альберт в день нападения находился на спортивных сборах в Москве, откуда вернулся только 9 ноября 2017 года, то есть через четыре дня после нападения на пост. Арест сына он связал со знакомством с одним из убитых в Яндаре. Силовики пытками заставляли молодого человека признаться в хранении оружия, хотя экспертиза не обнаружила отпечатков пальцев Альберта на подброшенном пистолете, сообщила ранее "Кавказскому узлу" его мать Аза Хамхоева.

На сегодняшнем заседании суда по делу Альберта Хамхоева планировался допрос по видеосвязи свидетелей-понятых, присутствовавших при обыске в доме обвиняемого. Допрос, как и в прошлый раз, сорвался - суд объявил, что так и не смог установить местонахождение свидетелей, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат Хамхоева Джабраил Куриев заявил, что поиск свидетелей является обязанностью обвинения, после чего ходатайствовал о просмотре видеозаписи обыска. Суд отклонил это ходатайство.

Сам Альберт Хамхоев дал суду показания о том, как проходил обыск. По словам обвиняемого, силовики вложили пистолет ему в руку, а затем засунули его ему за пояс. Как рассказал Хамхоев, его затолкали в автомобиль "Лада Приора" серебристого цвета с пакетом на голове, после чего избивали кулаками и пластиковой бутылкой.

Хамхоев рассказал также о пытках током и о том, как его заставили расписаться на бумаге со словами "если хочешь уехать живым". По словам Хамхоева, силовики заставили его сказать перед видеокамерой, что он не имеет претензий, а также "насильно взяли волос и слюну".

Обвиняемый назвал фамилии двоих сотрудников центра "Э": один из них, по словам Хамхоева, предупреждал, что после пыток током "нельзя пить воду около 40 минут", а другой требовал, чтобы Хамхоев не рассказывал о пытках при доставлении в ИВС.

Судья отметил, что отпечатков пальцев Хамхоева на пистолете не было обнаружено. На вопрос о том, был ли он знаком с убитым при нападении на полицейский пост в Яндаре Магомедом Мурзабековым, Хамхоев ответил, что знал Мурзабекова, так как тренировался вместе с ним.

Суд объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям. Следующее заседание по делу состоится в 15.10 мск 29 августа.

Один из сотрудников центра "Э", фамилию которого назвал на сегодняшнем заседании Хамхоев, был осужден по делу о пытках в ингушском ЦПЭ. Приговор сотрудникам ингушского ЦПЭ, в том числе руководителю структуры Тимуру Хамхоеву, был вынесен 27 июля. Сроки, назначенные Хамхоеву и его коллегам, оказались значительно меньше, чем требовало обвинение.

Об эпизодах дела сотрудников ингушского ЦПЭ подробно рассказывается в материале "Кавказского узла" "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".