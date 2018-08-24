Полицейский заподозрен в убийстве жителя Карачаево-Черкесии

24 августа 2018, 18:19

Младший инспектор-кинолог арестован по подозрению в том, что застрелил из табельного оружия жителя Карачаевского района.

По версии следствия, старшина полиции испытывал к убитому неприязнь. Он выстрелил в 28-летнего мужчину из табельного пистолета Макарова на окраине аула Каменномост и попал ему в голову. Раненого госпитализировали, но он скончался, не приходя в сознание, сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии Шуваев.

Сотрудник кинологической службы задержан и помещен под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", говорится в пресс-релизе, поступившем сегодня в распоряжение "Кавказского узла".

"Кавказский узел" не располагает комментариями арестованного или его представителей относительно позиции следствия. На сайте республиканского управления МВД России по состоянию на 18:19 мск нет информации об этом деле.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 23 августа участковый в Черкесске был заподозрен в том, что выбил показания у задержанного и подбросил ему вещественные доказательств.