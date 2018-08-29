Трусовское ущелье. Фото: Lidia Ilona - Truso

29 августа 2018, 17:48

КГБ Южной Осетии отчиталось о задержанных туристах из Грузии

Пять туристов были задержаны во время похода близ линии разграничения с Южной Осетией, сообщило сегодня СГБ Грузии. КГБ Южной Осетии заявило, что они и еще один задержанный подозреваются в нарушении границы.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа, по данным СГБ Грузии, у линии разграничения с Южной Осетией был задержан житель грузинского села Чвриниси Георгий Харазишвили.

В пограничной службе Комитета госбезопасности Южной Осетии подтвердили задержание Харазишвили. По данным ведомства, пограничный наряд задержал уроженца Чвриниси в окрестностях населенного пункта Балта Знаурского района Южной Осетии.

В тот же день, 28 августа, в окрестностях Кельского озера, расположенного в Дзауском районе Южной Осетии, были задержаны еще пять граждан Грузии, отметили в ведомстве.

"За нарушение режима государственной границы пограничниками задержаны: Бека Сергоевич Маградзе, 1988 года рождения, Кетеван Шалвовна Маградзе, 1989 года рождения, Мзия Шотаевна Гомури, 1992 года рождения, Вахтанг Давидович Губеладзе, 1997 года рождения, и Гия Эмзарович Багдошвили, 1996 года рождения – жители города Тбилиси", - рассказали в КГБ Южной Осетии.

Материалы дел о нарушении границы готовятся к передаче в суд, добавил представитель ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

Пятеро граждан Грузии, задержанных на линии разграничения с Южной Осетией, совершали поход в ущелье Трусо, сообщили сегодня в Службе государственной безопасности Грузии. Грузинские силовики проинформировали об этом миссию Евросоюза, передает "ИнтерпрессНьюс".

Примечание:

"Евросоюз предложил Грузии помощь в расследовании смерти Татунашвили", "СГБ потребовала от Южной Осетии допуска экспертов к телу Татунашвили", "Двое граждан Грузии освобождены из тюрьмы в Цхинвале".

Автор: Ирина Томаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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