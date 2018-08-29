Житель Грузии задержан у линии разграничения с Южной Осетией

29 августа 2018, 06:00

Силовики в Южной Осетии задержали жителя грузинского села Чвриниси.

62-летний Георгий Харазишвили был задержан 28 августа в окрестностях села Чвриниси Карельского муниципалитета.

Харазишвили задержан российскими силовиками, сообщает 1tv.ge со ссылкой на Службу государственной безопасности Грузии.

По словам главы сельской администрации Чвриниси Мариам Гулисашвили, мужчина был задержан в то время, когда собирал дрова для заготовки на зиму, пишет 1tv.ge.

Комментариев в связи с задержанием гражданина Грузии от представителей властей Южной Осетии и российских пограничников пока не поступало. На официальной странице Комитета госбезопасности Южной Осетии в социальной сети Facebook по данным на 06.00 мск 29 августа сообщения о задержании нет.

Напомним, что Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями. Материал о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, размещен на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".