29 августа 2018, 06:00
Житель Грузии задержан у линии разграничения с Южной Осетией
Силовики в Южной Осетии задержали жителя грузинского села Чвриниси.
62-летний Георгий Харазишвили был задержан 28 августа в окрестностях села Чвриниси Карельского муниципалитета.
Харазишвили задержан российскими силовиками, сообщает 1tv.ge со ссылкой на Службу государственной безопасности Грузии.
По словам главы сельской администрации Чвриниси Мариам Гулисашвили, мужчина был задержан в то время, когда собирал дрова для заготовки на зиму, пишет 1tv.ge.
Комментариев в связи с задержанием гражданина Грузии от представителей властей Южной Осетии и российских пограничников пока не поступало. На официальной странице Комитета госбезопасности Южной Осетии в социальной сети Facebook по данным на 06.00 мск 29 августа сообщения о задержании нет.
Напомним, что Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями. Материал о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, размещен на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".
"Грузинские силовики рассказали о задержанной в Южной Осетии матери с детьми", "Грузинский священник отпущен после задержания на границе с Южной Осетией", "Политологи не увидели шансов на прямой диалог Грузии с Абхазией и Южной Осетией".
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