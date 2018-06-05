Грузинский священник отпущен после задержания на границе с Южной Осетией

05 июня 2018, 21:22

Настоятель церкви в Карельском районе, задержанный сегодня по подозрению в незаконном пересечении границы с Южной Осетией, передан грузинским правоохранителям.

Как писал "Кавказский узел", сегодня СГБ Грузии заявило о задержании российскими пограничниками двух жителей Грузии - священника из села Дирби и пастуха из Горийского района.

Южноосетинская сторона освободила священника Иоанна, сообщила "Грузия Online".

Он уже передан грузинским правоохранителям на посту в Эргнети, говорится на сайте "Первого канала" грузинского телевидения.

На странице КГБ Южной Осетии в соцсети Facebook по состоянию на 16.30 мск нет информации о сегодняшних задержаниях.

Напомним, что Грузия считает Южную Осетию, как и Абхазию, оккупированной Россией территорией. Материал о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, размещен на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".