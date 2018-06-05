Два жителя Грузии задержаны на границе с Южной Осетией

05 июня 2018, 16:43

Пограничники задержали настоятеля церкви в Карельском районе Грузии и пастуха из Горийского района по подозрению в незаконном пересечении границы с Южной Осетией.

Задержанный сегодня священник, о. Иоанн, настоятельствует в церкви Богородицы в селе Дирби. Пастуха Темо Хухашвили задержали независимо от него, когда он пас скот близ села Цителубани. Хухашвили живет в селе Хурвалети Горийского района Грузии.

Об обоих задержаниях уже проинформирована миссия Евросоюза, со ссылкой на СГБ Грузии сообщил на своем сайте Первый канал грузинского телевидения.

По словам местных жителей, фамилия задержанного пастуха - Дудашвили, ему 58 лет. Пограничники посадили его в машину и увезли в сторону Цхинвали, информирует "ИнтерпрессНьюс".

На странице КГБ Южной Осетии в соцсети Facebook, по состоянию на 16.30 мск, нет информации об этих задержаниях. Однако сегодня ведомство предупредило, что в июне и июле в одном из приграничных районов запланированы мероприятия по профилактике нарушения границы. В частности, усилится контроль за границей, участятся подворовые обходы в приграничных населенных пунктах.

Ранее активисты, которые организовали патрулирование близ села Кирбали на линии разграничения с Южной Осетией, заявили о регулярных задержаниях жителей Грузии на границе. По их мнению, пограничники устраивают засады и похищают людей.

25 мая "Кавказский узел" сообщал о задержании на границе с Южной Осетией жителя Горийского района Грузии Георгия Кепашвили.

Грузия считает Южную Осетию, как и Абхазию, оккупированной Россией территорией. Подробная информация о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, опубликована на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".