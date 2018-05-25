Житель Грузии задержан на границе с Южной Осетией

25 мая 2018, 12:35

Житель Горийского района Георгий Кепашвили задержан южноосетинской стороной по обвинению в незаконном пересечении границы, сообщило СГБ Грузии.

23-летний Кепашвили проживает в пограничном селе Плави, сообщили в ведомстве.

О происшествии проинформирована Наблюдательская миссия ЕС, задействована горячая линия, со ссылкой на СГБ Грузии сегодня информирует "ИнтерпрессНьюс".

Информацию о задержании грузинского гражданина подтвердили в СГБ и Первому каналу грузинского телевидения.

О времени задержания Кепашвили не сообщается. На странице КГБ Южной Осетии в соцсети Facebook по состоянию на 11:55 мск нет информации о задержании Кепашвили.

Ранее активисты, которые организовали патрулирование близ села Кирбали на линии разграничения с Южной Осетией, заявили о регулярных задержаниях жителей Грузии на границе. По их мнению, пограничники устраивают засады и похищают людей.

Как писал "Кавказский узел", КГБ Южной Осетии анонсировало закрытие пунктов пропуска на границе с Грузией с вечера 25 по утро 27 мая, объяснив эту усиленными мерами безопасности во время проведения выпускных вечеров в школах.

Грузия считает Южную Осетию, как и Абхазию, оккупированной Россией территорией. Подробная информация о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, опубликована на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".