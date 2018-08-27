Сотрудник ростовской таможни осужден за взятку

27 августа 2018, 20:22

Главный инспектор отдела таможенного оформления и контроля на посту в Новошахтинске Александр Осипов, обвиненный в получении взятки за вывоз незадекларированного груза, приговорен к трем годам колонии и штрафу, сообщили сегодня следователи.

Судом установлено, что 25 марта 2017 года главный инспектор отдела таможенного оформления и контроля на посту в Новошахтинске получил от представителя владельца груза 40 тысяч рублей за вывоз из зоны таможенного контроля части незадекларированного груза, проинформировало Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Осипов признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя). Красносулинский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. "Приговор вступил в законную силу", - сообщается сегодня на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае было передано в суд дело сотрудника Южной оперативной таможни, обвиненного в получении 200 тысяч рублей от местного жителя.