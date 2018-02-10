10 февраля 2018, 21:30

Сотрудники Таганрогской таможни обвинены в получении взятки

Двое таможенников на пункте пропуска Куйбышево предложили предпринимателю за взятку избежать процедуры досмотра его товара, сообщили следователи.

По версии следствия, 11 октября 2017 года сотрудники таможни потребовали от водителя "Газели" 100 тысяч рублей за отказ от досмотра перевозимого им товара. Мужчина сообщил об этом своему нанимателю, и на следующий день он прибыл на таможенный пост. Таможенники заявили предпринимателю, что досмотр может растянуться до двух недель и предложили избежать этой процедуры за 30 тысяч рублей. Предприниматель сразу передал им 15 тысяч рублей, а 15 октября - оставшуюся сумму, рассказали в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

Оба сотрудника, по данным следствия, занимают руководящие должности. Они обвинены по п.п."а", "б" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение бездействий в пользу взяткодателя, если такие бездействия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки). Дело передано в суд, сообщило ведомство 9 февраля на своем сайте.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в получении взятки заподозрены двое ростовских полицейских. Сотрудники угрозыска получили от подозреваемого 150 тысяч рублей за переквалификацию дела на менее тяжкую статью, сообщило следствие 9 февраля.

Примечание:

"Полицейский осужден за взяточничество в Ростовской области", "Глава отдела приставов в Ростове-на-Дону задержан за взятку в миллион", "Суд отклонил апелляцию на приговор главе района Ростова-на-Дону".

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