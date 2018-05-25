25 мая 2018, 14:29

Сотрудник таможни обвинен в получении взятки в Ростовской области

Передано в суд дело оперуполномоченного отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Южной оперативной таможни, обвиняемого в получении 200 тысяч рублей от местного жителя.

По версии следствия, в сентябре 2017 года обвиняемый при проверке в отделении почтовой связи в Новочеркасске обнаружил посылку, в которой находились 140 сильнодействующих таблеток. Сотрудник таможни предложил местному жителю, которому принадлежала посылка, передать ему взятку в размере 200 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Мужчина передал деньги обвиняемому через его знакомого, рассказали в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Сотрудник таможни обвиняется по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Уголовное дело передано в суд, сообщается сегодня на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале двое сотрудников Таганрогской таможни были обвинены в получении взятки от предпринимателя за непрохождение процедуры досмотра его товара.

Примечание:

"Полицейский осужден за взяточничество в Ростовской области", "Глава отдела приставов в Ростове-на-Дону задержан за взятку в миллион", "Суд отклонил апелляцию на приговор главе района Ростова-на-Дону".

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