Сотрудник таможенной службы. Фото Елены Синеок, Юга.ру

05 марта 2018, 16:33

Начальник таможенного поста арестован в Ростове-на-Дону по делу о взятке

Начальник Краснянского таможенного поста Миллеровской таможни арестован по подозрению в получении 1,36 миллиона рублей от предпринимателя.

Согласно версии следствия, высокопоставленный таможенник получал деньги от индивидуального предпринимателя, возившего грузы из Украины в Россию.

Договоренность предполагала, что бизнесмен ежемесячно оплачивал беспрепятственное прохождение таможенных процедур и контроля в сумме 2000 рублей за каждый автомобиль с товарами, который пересек границу. Таким образом сотрудник таможни получил с 3 июля 2017 года по 8 февраля 2018 года более 1 миллиона 360 тысяч рублей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Южного следственного управления на транспорте СКР.

Сотрудник таможни задержан и по решению суда заключен под стражу, отметили в ведомстве. Ему вменяется получение должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Данная статья предполагает от 8 до 15 лет лишения свободы с возможным денежным штрафом.

Комментариев со стороны арестованного сотрудника таможни или его адвоката относительно версии следствия пока не поступало. На сайтах МВД по Ростовской области и Южного таможенного управления, по состоянию на 16.30 мск 5 марта, отсутствует информация относительно ареста начальника Краснянского таможенного поста.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил о задержании троих сотрудников таможни, заподозренных в вымогательстве взятки. Позднее стало известно, что задержан также замначальника дагестанской таможни Араз Галимов, которого заподозрили в контрабанде. При обыске у него обнаружена валюта и более миллиона рублей.

Примечание:

"Трамвай повредил памятник возле вокзала в Ростове-на-Дону", "Армянские производители заявили о необходимости повысить таможенные пошлины", "Дальнобойщики нашли пути доставки грузов из Грузии в Россию".

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