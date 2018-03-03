03 марта 2018, 14:23

Силовики изъяли более миллиона у начальника отдела дагестанской таможни

При обыске по делу о мошенничестве в кабинете начальника отдела одного из таможенных постов в Дагестане обнаружена валюта и более миллиона рублей, сообщило следствие.

"Кавказский узел" сообщал, что 2 марта источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил о задержании троих сотрудников таможни, заподозренных в вымогательстве взятки. Не назвав имен задержанных, источник отметил, что среди них начальник одного из отделов.

Обыски в служебных кабинетах таможенного поста дагестанской таможни и республиканского управления Россельхознадзора прошли в рамках расследования уголовного дела в отношении специалиста отдела карантинного фитосанитарного контроля.

Из кабинета начальника отдела специальных таможенных процедур изъяты доллары США и более миллиона рублей, ведется поиск других соучастников мошенничества, сообщило сегодня на своем сайте Южное следственное управление СКР.

По состоянию на 14.15 мск 3 марта на сайте Северо-Кавказского таможенного управления не было комментариев относительно данной информации. Комментариев от начальника отдела таможенного поста или его представителей также не поступало.

"Кавказский узел" отслеживает новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Дагестанский таможенник заподозрен в присвоении 300 тысяч рублей", "Директор газовой компании в Дагестане заподозрен в мошенничестве", "Главбух райотдела полиции Дагестана заподозрена в хищении 30 миллионов".

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