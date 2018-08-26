Более 600 детей посетили благотворительный спектакль «Сила знаний» в Махачкале

26 августа 2018, 15:21

Акция, посвященная празднику Курбан-байрам, прошла в Русском театра Махачкалы по инициативе благотворительного фонда "Надежда". Три сеанса спектакля, один из которых был благотворительным, посетили 1850 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2017 году благотворительная акция, приуроченная к празднику Курбан-байрам, проходила в стенах Кумыкского театра. Дагестанский фонд «Надежда» привез на спектакль "Рождение джигита", созданный по мотивам произведения одного из дагестанских авторов, детей из детских домов и малообеспеченных семей. Всего спектакль посмотрели более 700 человек.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Один из двух главных мусульманских праздников, традиционно отмечаемый в десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря.

Фонд "Надежда" проводит благотворительные показы спектаклей уже в течение семи лет, но впервые показ прошел в Русском театре. Предыдущие постановки проходили в Кумыкском театре, где из-за малой вместительности зрительного зала и большого числа зрителей приходилось переносить показы на второй день. В этом году организаторы смогли провести все запланированные показы в один день, так как зал Русского театра вмещает большее число зрителей, сообщили организаторы мероприятия корреспонденту "Кавказского узла".

Сюжет спектакля посвящен ценности знаний и силе тех, кто обладает знаниями. «Перед началом учебного года мы хотели побудить детей к получению знаний. [Спектакль рассказывает о том], какую огромную пользу знания приносят не только обладателю, но и обществу в целом», - сказал руководитель фонда «Надежда» Тимур Гаджижараев корреспонденту "Кавказского узла".

Помимо показа семейного спектакля в программе акции было уличное представление артистов студии «Пехлеван». После показа зрители, вышедшие из театра, могли посетить ярмарку изделий народных промыслов Дагестана и мастер-классы по гончарному искусству и ковроткачеству.

На благотворительный спектакль были приглашены воспитанники приютов и детских домов, а также дети из малообеспеченных семей из Махачкалы, Каспийска, Хасавюрта, Буйнакска, Кизилюрта и Карабудахкента. Благотворительный сеанс посетили 635 детей, общее число зрителей на всех трех сеансах - 1850 человек, рассказал представитель фонда «Надежда» Шамиль Абашилов корреспонденту "Кавказского узла".

Спектакль и все мероприятия после показа были ориентированы в первую очередь на детей. После каждого сеанса зрители получили подарки от фонда «Надежда». Дети, приехавшие на благотворительный показ, после всех мероприятий посетили праздничный обед, организованный в городских кафе, рассказал один из организаторов Мурад Керимов корреспонденту "Кавказского узла".



По словам Керимова, руководители нескольких заведений общепита давно сотрудничают с фондом «Надежда» и бесплатно кормят детей во время проведения благотворительных спектаклей. Фонд финансирует все мероприятия, вырученные с коммерческих показов деньги покрывают только малую часть расходов, отметил организатор.

Организовать доставку детей из приютов на благотворительный показ в Махачкалу помог один из постоянных спонсоров фонда, отметил Абашилов. В рамках уличных представлений после спектакля проводились конкурсы, победители которых также получили подарки. Уличные представления и выставка народных промыслов у Русского театра вызвали, по его словам, большой интерес у прохожих.

Житель Махачкалы Рамазан Магомедов уже несколько лет посещает вместе со своими детьми показы семейных спектаклей, организованные фондом "Надежда". По словам мужчины, дети уже знают, что после праздника Курбан-байрам будет спектакль и ждут его.

Махачкалинец отметил, что покупает билеты на спектакли, ценя их воспитательную составляющую и пользу для детей. Он высоко оценил работу организаторов - из года в год мероприятия, организованные фондом «Надежда», становятся лучше, сказал Рамазан корреспонденту "Кавказского узла".

Зритель Ахмед Загидов пришел на показ спектакля со своими двумя детьми, старший из которых является участником добровольческого движения «Сподвижники добра» - его волонтеры помогают фонду в организации всех мероприятий.

Перед началом учебного года организаторы выбрали очень актуальную тематику для спектакля, обратил внимание мужчина. «Формулировка «семейный спектакль» как нельзя лучше отражает актуальность спектакля как для детей, так и для взрослых», - отметил Загидов корреспонденту "Кавказского узла".