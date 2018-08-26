26 августа 2018, 05:38

Активистка на пикете в Геленджике заявила о загрязнённой стоками бухте

Активистка Татьяна Шамава провела пикет в Геленджике. Цель пикета было предупредить людей об опасности купания в бухте, а также о рисках приобретения недвижимости в курортном городе.

Как сообщал "Кавказский узел", мэрия Геленджика отказалась согласовать экологический митинг в городе, который активисты намеревались провести 25 августа. Администрация города предложила провести акцию в селе Кабардинка, но организаторы добивались проведения митинга именно в Геленджике. По их мнению, власти боятся огласки информации о загрязненных пляжах.

Татьяна Шамава рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 25 августа вышла на одиночный пикет, который провела с 14.00 до 16.00 на набережной напротив здания налоговой инспекции. Она стояла с плакатом "В Бухте канализация, купаться - опасно! Мэр Хрестин, ты подвел этот город!".

"Кавказский узел" сообщал, что утром 6 июля отдыхающие в Геленджике пожаловались на неприятный запах на центральной набережной. В море на центральном пляже произошёл сброс канализации, около часа нечистоты сливались в воду, это сопровождалось неприятным запахом, после этого купание было запрещено, сообщили отдыхающие. Запрет на купание введен из-за резкого понижения температуры воды, объяснили в мэрии.

"Акция прошла без эксцессов. Хотелось бы жить и радоваться, но на такие акции заставляют выходить чиновники своим отношением к людям и экологии", - рассказала активистка.

Активистка считает, что недостаток достоверной информации со стороны властей создает угрозу жизни и здоровью людей. Одновременно с пикетом в центре города праздновали 187-ю годовщину основания Геленджика. 

"Все эти акции только для того, жители и гости Геленджика знали, что экология города неблагополучная. В море купаться нельзя. Но это еще не вся информация, которая скрывается. Людей обманывают с жильем в Геленджике", - сказала Татьяна Шамава, добавив, что сама лично лишилась квартиры по иску мэрии сносе дома.

Комментариев властей в связи с проеденной акцией пока не поступало. 

На сайте краевого управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю информации о закрытии пляжей  Геленджике по данным на 25 августа нет. 

Примечание:

"Прокуратура начала расследовать загрязнение реки под Новороссийском", "Жители Яблоновского потребовали новых очистных сооружений", "Более ста человек приняли участие в митинге против застройки водоохранных зон в Сочи".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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