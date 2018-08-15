Власти не разрешили активистам провести экологический митинг в Геленджике

15 августа 2018, 06:18

Активисты получили отказ на заявку о проведении митинга, посвященного экологическим проблемам города, на площади у кинотеатра "Буревестник" в Геленджике. Вместо этого чиновники предложили им провести акцию протеста в селе Кабардинка. Организаторы митинга не согласились этим решением и добиваются проведения акции в черте города. Настоящей причиной отказа активисты считают то, что чиновники не хотят обнародовать проблемы с загрязнением пляжей на Черном море.

Активисты, среди которых экологи и обманутые дольщики, планировали провести акцию 25 августа на площади перед кинотеатром "Буревестник". Чиновники мотивировали отказ в проведении акции, тем, что в этот день в это месте уже запланирован конкурс поэтического мастерства "Тебя, мой город славлю!", и предложили перенести его в село Кабардинка, расположенное в 20 километрах от Геленджика, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" организаторы митинга.

Организаторы митинга не согласились с решением чиновников и подали в мэрию возражения, в которых обосновали свои требования "общественной важностью темы митинга".

"Мы готовы скорректировать время митинга так, чтобы он проводился после конкурса, мы готовы провести его в других равноценных местах", - говорится в возражении (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В противном случае, активисты пообещали принять участие в конкурсе со своими стихами и рассказать об экологических проблемах города прямо на мероприятии.

Организаторы акции протеста рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что на митинге они планируют раскрыть информацию об экологических проблемах на курорте и опасности купания в Черном море в Геленджике в летний период. Также они хотят предостеречь жителей и гостей города от приобретения курортной недвижимости.

Дольщики рассказали о судебных тяжбах

Более 400 человек приняли участие в долевом строительстве 14-этажного дома по улице Красногвардейской, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Шамова.

По словам Шамовой, им сначала выдали свидетельства о собственности, а потом на каждого из дольщиков был подан иск в суд с требованием снести дом за счет дольщиков. "Уже год идут суды", - отметила она.

Собственниками квартир 14-этажного дома №79 по Красногвардейской улице являются 440 человек. Его строительство началось в 2011 году, а в 2013 году было завершено. Власти Геленджика не мешали строительству, но после сдачи дома потребовали в суде признать его незаконной постройкой, заявив, что земля под домом находится в федеральной собственности, указали дольщики в своем заявлении в прокуратуру.

Шамова уточнила, что дом был признан незаконным строением, в нем нет канализации, что негативно влияет на экологию курорта.

"Мы никогда бы не купили этот дом, но этой информации на период продажи квартир... не было", - рассказала она.

"Моей семье, где трое инвалидов, необходимы морские купания для укрепления здоровья, но мы не можем себе этого позволить, так как вонь на пляжах стоит такая, что становится страшно за свое здоровье", - рассказала Шамова.

Она пояснила, что ей стало известно о том, что Роспотребнадзор запретил купание на пляже Геленджика у одного из пансионатов.

В постановлении территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Геленджике от 27 июля (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") сказано о том, что из-за опасных бактерий купаться на пляже в самом центре бухты запрещено.

По состоянию на 2 августа в Геленджике было закрыто четыре пляжа, сообщается на сайте краевого управления Роспотребнадзора.

Активисты обращают внимание, что информация о состоянии пляжей, о том, какие из них закрыты, а какие - открыты, не публикуется в едином общедоступном реестре.

"Нигде не сказано, сняты ли введенные ранее ограничения на сегодняшний день (13 августа)", - обратила внимание Шамова.

Роспотребнадзор подтвердил плохие результаты проб в море

Купание в море у пансионата, а также других центральных пляжах курорта, где брались пробы, было ограничено, подтвердил сотрудник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Геленджике. "В настоящее время эти ограничения сняты", - уточнил он 13 августа.

"Конечно же, население должно быть проинформировано... Постановления передаются нами в мэрию Геленджика и Роспотребнадзор края", - отметил сотрудник ведомства.

"Если власти не информируют население и не выполняют свои обязанности, то за них должны это сделать мы - гражданские активисты", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" организатор митинга Надежда Калмыкова.

"Кавказский узел" писал, что утром 6 июля отдыхающие в Геленджике пожаловались на неприятный запах на центральной набережной. В море на центральном пляже курортного города произошёл сброс канализации, около часа нечистоты сливались в воду, это сопровождалось неприятным запахом, после этого купание было запрещено, сообщили отдыхающие. Запрет на купание введен из-за резкого понижения температуры воды, объяснили в администрации Геленджика.

Туристам и жителям приходится определять чистоту воды по запаху

Жители и гости Геленджика рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что не получали каких-либо официальных предупреждений о загрязненности воды по микробиологическим и вирусологическим показателям.

"Я определяю воду по запаху и цвету - когда воняет канализацией, то, по-моему, не надо быть профессором, чтобы понять, из чего состоит эта вода", - сказал местный житель Олег. Он считает, что "если власти будут говорить правду о состоянии экологии, то на курорты Кубани никто не поедет".

"Вода явно не чистая в Черном море. Но откуда ей быть чистой, если курорт застроен так, что яблоку упасть негде", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Перми Владимир, отдыхающий в Геленджике.

"Знаю от местных, что не работают очистные... Поэтому я не удивляюсь, что Черное море очень грязное и нас обманывают о его чистоте. Я купаюсь в море, но потом тщательно моюсь, а некоторые мои друзья брезгуют вообще заходить в Черное море. Ездят в другие страны", - сказал он.

Местный житель Вячеслав Щербак напомнил корреспонденту "Кавказского узла", что мэрия Геленджика пригласила совершить заплыв "Морская миля" через Геленджикскую бухту 11 августа. Однако 10 августа на сайте мэрии появилось сообщение о том, что "Морская миля" переносится в связи с ухудшением погодных условий на 18 августа.

"11 августа по прогнозам прекрасная погода... Считаю, что ухудшения были связаны не с погодой, а именно с серьезными бактериями в воде", - отметил местный житель.