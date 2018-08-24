Власти отказались принимать отставку тренера волгоградского "Ротора"

24 августа 2018, 21:01

Футбольный клуб "Ротор" вылетел из Кубка России, но власти Волгоградской области не приняли отставку главного тренера команды. Это решение вызвало возмущение болельщиков. Более 1200 человек поддержали бойкот матча "Ротора" на "Волгоград-Арене".

Как сообщал "Кавказский узел", болельщики волгоградского "Ротора" пожаловались на то, что Футбольный клуб "Ротор" пользуется новым стадионом "Волгоград-Арена", но скатился на нижние строчки турнирной таблицы. 19 августа была опубликована электронная петиция с призывом бойкотировать очередной домашний матч "Ротора", запланированный на 26 августа. К вечеру 24 августа ее подписали более 900 человек.

"Ротор" два раза становился серебряным призером чемпионата России - в 1993 и 1997 годах, а в 1996 году завоевал бронзовые медали первенства. С 2000 года клуб начал испытывать финансовые проблемы, покинул премьер-лигу, а затем и был ликвидирован областными властями. Вместо профессионального клуба была создана любительская команда "Ротор", которая вошла в структуру колледжа олимпийского резерва. К 20 августа "Ротор" одержал только одну победу в текущем сезоне, дважды сыграл вничью и трижды уступил командам соперников.

22 августа "Ротор" уступил в гостевом матче команде "Сызрань-2003" со счетом 4:3. Большую часть решающей для клуба игры волгоградцы в основном оборонялись, исход матча решили послематчевые пенальти. В результате волгоградцы прекратили участие в Кубке России. "Пацаны, это позор!" - крикнул один из болельщиков, подошедших к футболистам после игры, сообщило в тот же день "В1.ру".

Тренер клуба Роберт Евдокимов на послематчевой конференции заявил, что подает в отставку. Сегодня председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов назвал эти слова "мужским поступком и проявлением силы", но отставку не принял. "Руководство области и клуба доверяет Роберту Геннадьевичу, и тренерский штаб продолжит свою работу" - сказал он на собрании команды. Главный тренер волгоградцев поблагодарил руководство области и клуба за доверие.

Глинянов отметил, что тренера поддержали игроки. "Обращение игроков к руководству - очень важный шаг. Он показал, что у команды есть дух. Теперь нужно доказать это на поле", - заявил глава комитета.

Матч "Ротор" - "Факел" 26 августа соберет полный стадион, уверен Александр Глинянов. "Вам нужно снять с себя оковы и начать выигрывать. В это воскресенье команду будет поддерживать полный стадион, и вы должны сделать все возможное, чтобы порадовать волгоградцев зрелищной игрой и заработать три очка", - обратился он к футболистам, говорится на официальном сайте клуба "Ротор".

Петицию о бойкоте матча "Ротора" с "Факелом" в Волгограде подписали к 21:00 мск 24 августа 1205 человек. Стадион "Волгоград-арена", на котором "Ротор" проводит свои домашние матчи, был построен специально к чемпионату мира по футболу в России, который завершился 15 июля. Подготовка к ЧМ-2018 вызвала дискуссию среди волгоградцев: люди высказали опасения, что дополнительные траты повлекут за собой сокращение социальных статей расходов, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Волгоград: цена мундиаля".

Болельщики сочли решение властей уходом от проблемы

Болельщики негативно отреагировали на решение властей области оставить Евдокимова на посту главного тренера.

"Вот это детский сад. Приходит коллектив, а не команда - заметьте, это сказал Глинянов, что "Ротор" у нас "коллектив". - Так вот, приходит коллектив, и говорит: "Мы больше так не будем. Мы не знали, что нужно, оказывается, голы забивать", - написал пользователь Zvezda на сайте единого фан-портала "Ротора".

"Прошло всего полтора месяца после представления команды, и там было заявлено о больших планах. Кто-то же должен отвечать за это фиаско? Рабочий гонит брак, а директор говорит: "Да ладно, он исправится, и сразу начнет под знак качества делать". Так не бывает", - считает другой комментатор портала, YustasWolf.

"Как слова могут быть поступком, если они словами и остались? Не вижу логики. Не хочется повторяться, но лучше и не скажешь: если мужик сказал, то он должен и сделать, а сказать и не сделать - это эмоции, и больше женского свойства. <...> И опять - неужели главная проблема взять три очка дома у "Факела"? Хорошо, возьмем, а дальше что делать? Ждать следующей домашней игры со слабым соперником?" - прокомментировал слова Александра Глинянова пользователь ansol71.