Игорь Стенин в Литве. Фото Елены Гребенюк для "Кавказского узла"

23 августа 2018, 14:40

Стенин получил политубежище в Литве

Власти Литвы приняли решение выдать разрешение на длительное проживание в ЕС, заявил сегодня астраханский активист Игорь Стенин, отметив, рассмотрение его прошения о статусе беженца заняло пять месяцев.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая 2016 года суд приговорил Игоря Стенина к двум годам колонии-поселения за репост в соцсети статьи на тему войны на Украине. Он был признан виновным по статье о распространении призывов к экстремизму. Защита заявила, что Стенина осудили за комментарий другого пользователя под его записью. 30 мая 2017 года приговор был отменен, но по жалобе прокуратуры это решение также пересмотрели, и Астраханский облсуд оставил приговор в силе, отказавшись также рассматривать кассационную жалобу активиста.

17 февраля Игорь Стенин сообщил, что покинул Россию вместе с женой и сыном, потому что опасается давления на своих близких со стороны силовиков. 7 марта власти Литвы приняли заявление о предоставлении ему статуса беженца.

Сообщение о конфликте интересов: автор материала Елена Гребенюк является супругой Игоря Стенина и представляет его интересы в разных инстанциях в качестве общественного защитника.

"22 августа я получил извещение, в котором сказано, что "принято решение выдать вам разрешение на длительное проживание в ЕС". Рассмотрение моего заявления заняло более пяти месяцев. Остались формальности по изготовлению и выдаче самого документа. Сегодня я прошел все необходимые процедуры", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Игорь Стенин.

Напомним, что Игорь Стенин был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2015" за то, что отстаивал свою гражданскую позицию. Игорь Стенин в 2015-2016 гг. организовывал акции протеста, в том числе с требованием соблюдать нормы Конституции России, говорится в его биографии, размещенной на "Кавказском узле".

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"ВС России обязал астраханский суд рассмотреть кассацию на приговор Стенину", "Суд по делу Стенина перенесен из-за неявки прокурора", "Суд в Астрахани прекратил дело Игоря Стенина".

Автор: Елена Гребенюк; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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