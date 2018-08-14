Суд отказался рассматривать кассацию Игоря Стенина

14 августа 2018, 23:39

Астраханский областной суд отказался рассматривать кассационную жалобу активиста Игоря Стенина, признанного виновным в публичных призывах к экстремизму.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая 2016 года суд приговорил Игоря Стенина к двум годам колонии-поселения за репост в соцсети статьи на тему войны на Украине. Он был признан виновным по статье о распространении призывов к экстремизму. Защита заявила, что Стенина осудили за комментарий другого пользователя под его записью. 30 мая 2017 года приговор был отменен, но по жалобе прокуратуры это решение также пересмотрели, и Астраханский облсуд оставил приговор в силе.

Сообщение о конфликте интересов: автор материала Елена Гребенюк является супругой Игоря Стенина и представляет его интересы в разных инстанциях в качестве общественного защитника.

"Сегодня мы получили отказ в передаче кассационной жалобы осужденного Стенина И.А. о пересмотре приговора Советского районного суда Астрахани от 16 мая 2016 года и апелляционного постановления Астраханского областного суда от 21 декабря 2017 года в отношении Стенина И.А. для рассмотрения в судебном заседании суда", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Татьяна Иванушкина.

"Доводы настоящей жалобы осужденного о несоответствии приговора фактическим обстоятельствам дела не подлежат рассмотрению, поскольку уже являлись предметом их тщательного рассмотрения судами первой и апелляционной инстанций и не свидетельствуют о наличии нарушений закона, которые могут повлечь отмену судебных решений. Данные доводы, по своей сути, направлены на переоценку доказательств, ранее исследованных судом", - говорится в постановлении суда.

Решение об отказе в рассмотрении кассационной жалобы, поданной Игорем Стениным 6 июля, было вынесено 10 августа, следует из данных картотеки на сайте Астраханского областного суда.

Игорь Стенин заявил корреспонденту "Кавказского узла", что обжалует этот отказ в Верховном суде. Он отметил, что в кассационной жалобе были указаны те нарушения, которые отметил ранее Верховный суд, в ноябре 2017 года вернувший дело апелляционной инстанции.

Стенин напомнил, что 21 декабря 2017 года судья облсуда обязала его вернуться в колонию-поселение. "Я не стал ждать разъяснений исполнения этого решения, выяснять, куда мне нужно возвращаться отбывать наказание – в колонию-поселение или колонию общего режима, куда меня отправляло руководство ФСИН сразу двух регионов одновременно, так как меня вывезли в Тамбов за день до суда в Астрахани, который должен был решить, ужесточать мне режим или нет. Все уже привыкли, что суд узаконит все, они не рассчитали только силу и настойчивость моих защитников. В Тамбовском ФСИН были уверены, что мне ужесточат режим до того, как я прибуду в распоряжение тамбовских охранников. Но просчитались. Суд в Астрахани в итоге, спустя почти месяц, закрыл производство по ходатайству начальника ИК-10 астраханского УФСИН, а в это время уже в Тамбове вынуждены были назначить судебное разбирательство", - рассказал он.

17 февраля Игорь Стенин сообщил, что покинул Россию вместе с женой и сыном, потому что опасается давления на своих близких со стороны силовиков. 7 марта власти Литвы приняли заявление о предоставлении ему статуса беженца.

"Сейчас мы в Литве, с семьей, и будем отсюда наблюдать за абсурдностью этого дела", - сказал сегодня Игорь Стенин.

Игорь Стенин был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2015" за то, что не испугался преследований и отстаивал свою гражданскую позицию. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" размещена биография Игоря Стенина.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на странице "Преследование активистов".