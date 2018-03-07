Игорь Стенин попросил Литву об убежище

07 марта 2018, 23:45

Власти Литвы приняли заявление о предоставлении статуса беженца астраханскому активисту Игорю Стенину.

Как писал "Кавказский узел", о своем отъезде вместе с женой и сыном Игорь Стенин сообщил 17 февраля. Он заявил, что опасался давление на своих близких со стороны силовиков.

16 мая 2016 Игорь Стенин был осужден на два года колонии-поселения за репост в соцсети статьи на тему войны на Украине. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (распространение призывов к экстремизму). По версии защиты, Стенин был осужден за комментарий другого пользователя под его записью. 30 мая 2017 года приговор был отменен, но по жалобе прокуратуры это решение также пересмотрели, и 21 декабря Астраханский облсуд оставил приговор в силе.

Сообщение о конфликте интересов: автор материала Елена Гребенюк является супругой Игоря Стенина и представляет его интересы в разных инстанциях в качестве общественного защитника.

По словам Игоря Стенина, заявление о предоставлении статуса беженца в Литве он подал 5 марта, сегодня оно было принято. "Теперь вопрос о предоставлении статуса беженца будет рассматривать правительство Литвы. До решения у меня статус соискателя", - сказал Игорь Стенин корреспонденту "Кавказского узла".

Активист отметил, что не верит в российское правосудие. "После суда 21 декабря 2017 года стало ясно, что искать справедливости в России просто невозможно. Когда судья с ухмылкой на лице повторяет все нарушения, которые стали причиной отмены приговора и возвращения его на пересмотр, очевидно, что иллюзия правосудия в стране доведена до абсурда", - заявил он.

Игорь Стенин указал на то, что его продолжили преследовать и после освобождения, и привел в пример административное дело, открытое после акции памяти жертв политических репрессий в Астрахани.

30 октября 2017 года астраханские активисты, в том числе Игорь Стенин, минутой молчания почтили память жертв политических репрессий и вспомнили современных политзаключенных. Участники акции Алексей Тюрин и Михаил Анисенко были оштрафованы. Активисты заявили, что сведения в составленном силовиками акте не соответствуют действительности.

"Видя наглядно на примере своих дел, как фабрикуются дела и как у нас признают виновными, мы не стали ждать развития дальнейших событий и решили продолжать свое дело, оставаясь на свободе", - сказал Игорь Стенин.

Игорь Стенин был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2015" за то, что не испугался преследований и отстаивал свою гражданскую позицию. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" размещена биография Игоря Стенина.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на странице "Преследование активистов".