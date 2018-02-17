Игорь Стенин покинул Россию

17 февраля 2018, 15:34

Астраханский активист Игорь Стенин вместе с женой и сыном уехал из России, опасаясь давления на близких со стороны силовиков.

Как писал "Кавказский узел", весной 2017 года Верховный суд России обязал президиум Астраханского облсуда рассмотреть кассационную жалобу на приговор Игорю Стенину. 30 мая приговор был отменен, а дело прекращено за отсутствием состава преступления, Стенина освободили, однако замгенпрокурора Леонид Коржинек оспорил это решение. 9 ноября Верховный суд России вернул дело Стенина апелляционной инстанции, а 21 декабря Астраханский облсуд оставил в силе приговор активисту.

Игорь Стенин был осужден на два года колонии-поселения 16 мая 2016 года за репост в соцсети статьи на тему войны на Украине. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (распространение призывов к экстремизму). По версии защиты, Стенин был осужден за комментарий другого пользователя под его записью.

Сообщение о конфликте интересов: автор материала является супругой Игоря Стенина и представляет его интересы в разных инстанциях в качестве общественного защитника.

Стенин подчеркнул, что намерен добиваться справедливости после повторного приговора по своему делу. "Мы не прекратим борьбу с произволом, будем и дальше доказывать, что уголовное дело в отношении меня было сфабриковано. Мы будем добиваться наказания всех причастных к незаконному преследованию", - сообщил сегодня Игорь Стенин корреспонденту "Кавказского узла".

Активист отметил, что "выехать из России вместе с семьей его побудили угрозы". "Чтобы силовики не могли оказать давление на мою семью, мы решили уехать вместе, тем более, что угрозы уже поступали. Повестки к следователям нам также приходят регулярно", - сообщил Стенин.

Игорь Стенин рассчитывает добиться отмены приговора, а затем потребовать компенсации за необоснованное преследование.

"Мы получили постановление апелляционной инстанции - она фактически повторила все нарушения, ставшие причиной отмены приговора президиумом облсуда, она проигнорировала мнение судей Верховного суда. Уже готовим кассационную жалобу. Приглашения о явке в региональный УФСИН для получения направления в учреждения ФСИН для продолжения отбывания наказания, на сегодняшний день никто из членов моей семьи не получал", - рассказал Стенин.