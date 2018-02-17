Суд подтвердил решение о штрафе астраханскому активисту

17 февраля 2018, 10:33

Астраханский облсуд отказался удовлетворить жалобу Михаила Анисенко, оштрафованного на 10 тысяч рублей после участия в акции памяти жертв политических репрессий.

"Кавказский узел" сообщал, что 30 октября 2017 года астраханские активисты, в том числе Михаил Анисенко, почтили в Астрахани минутой молчания память жертв политрепрессий и вспомнили современных политзаключенных. На Михаила Анисенко был составлен протокол о несоблюдении расстояния между участниками пикета.

30 ноября 2017 года Кировский райсуд Астрахани признал одного из участников акции, Алексея Тюрина, виновным по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения) и оштрафовал активиста его на 5000 рублей. 15 декабря апелляционная коллегия по административным делам оставила это решение в силе.

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" наряду с другими участниками акции 30 октября 2017 года была вызвана в полицию для объяснений, также она является общественным защитником Михаила Анисенко.

Михаил Анисенко был признан Кировским райсудом Астрахани виновными в совершении правонарушения по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ, ему было назначено 10 тысяч рублей штрафа. При рассмотрении апелляции 16 февраля он заявил, что сотрудник полиции нарушил его право на защиту, когда составлял административный протокол. По словам активиста, полицейский не дал адвокату ознакомиться с материалами дела. Жалоба об этом была написана еще 14 декабря 2017 года, но ответа на нее так и не последовало, отметил Анисенко.

Активист заявил, что дело в отношении него было сфабриковано по политическим мотивам и рассматривалось "де факто по правилам чрезвычайного суда".

"Суд апелляционной инстанции отверг все доводы жалобы, даже то, что на момент привлечения к административной ответственности я являлся действующим членом УИК с правом решающего голоса избирательного участка", - сообщил активист корреспонденту "Кавказского узла". Анисенко пояснил, что для привлечения к ответственности члена УИК требуется согласие прокурора, а оно получено не было.

Активист добавил, что не сомневался именно в таком решении суда, и заявил о намерении обжаловать его.

Комментариев полиции и представителей нижестоящей судебной инстанции, Кировского райсуда Астрахани, пока не поступало.

В ходе акции Михаил Анисенко держал в руках лист бумаги с надписью "Требуем прекратить", а стоявший рядом Алексей Тюрин - лист с текстом "Полит террор!". Правоохранители, проанализировав фото с акции, распространенное в соцсети "ВКонтакте", решили, что это один плакат, с надписью "Требуем прекратить полит террор!". С этим согласились и астраханские суды.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на странице "Преследование активистов".