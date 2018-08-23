Надпись на футболках протестующих дольщиков "Рич Хаус". Фото Анны Грицевич для Кавказского узла"

23 августа 2018, 13:40

Дольщики свернули пикет в Краснодаре после уговоров чиновников

Акция дольщиков жилого комплекса "Рич Хаус" у здания администрации Кубани будет возобновлена, если власти не озвучат сроки достройки дома, заявили протестующие.

Как писал "Кавказский узел", 21 августа утром дольщики вышли с вещами на площадь перед краевой администрацией и объявили голодовку, заявив, что власти не выполнили обещание найти инвестора.

В мае дольщики ЖК "Рич Хаус" начали круглосуточное пикетирование недостроенного дома, установив рядом с ним палатку и растянув баннер. 6 августа часть из них расположились у здания администрации Кубани с чемоданами и матрасами, заявив, что не покинут площадь, пока не возобновится строительство их домов. Однако 7 августа они свернули пикет, после того как власти договорились с инвестором о возобновлении строительства.

Протестующие приняли решение прекратить круглосуточное пикетирование здания краевой администрации в Краснодаре после уговоров чиновников, сообщил представитель инициативной группы обманутых дольщиков жилого комплекса "Рич Хаус" Евгений Богоницкий.

"Сейчас дольщики вернулись в палаточный лагерь у жилого комплекса, в котором мы живем уже 116-й день. Нам пообещали, что совещание по нашему вопросу пройдет 24 августа. Если завтра нам не расскажут, какие конкретно шаги будут предприниматься в самое ближайшее время, мы вернемся на площадь", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Богоницкий.

На площадь к протестующим сегодня вышел представитель администрации края и уговаривал разойтись, сообщила дольщица Вера Зяблова. "Начал нас успокаивать, что все будет хорошо, что на совещании 24 августа все будет решено. Но мы не верим, нам уже два года назначают даты, обещают, что вот-вот застройщик зайдет, но ничего не происходит", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Вера Зяблова.

Она подтвердила, что дольщики приняли решение дать властям время, прекратили голодовку и разошлись. При этом женщина отметила, что у дольщиков до сих пор нет доступа к застройщику, и на строительной площадке до сих пор никто не появился.

https://vk.com/andrey.a.alekseenko?w=wall470552362_2756

Чиновники не считают, что договоренности с дольщиками не были выполнены. Об этом, в частности, заявил еще 21 августа вице-губернатор Андрей Алексеенко, опубликовавший обращение к дольщикам ЖК "Рич Хаус" на своей странице "ВКонтакте".

"Прежде чем обвинять кого-то в якобы невыполненных обещаниях, давайте ещё раз внимательно перечитаем, что точно было сказано 6 августа: "С завтрашнего дня специалисты компании приступают к оценке критериев эффективности проекта. Эта работа продлится до 20 августа. После чего инвестор приступит к завершению строительства объекта". Специалисты компании "АСК" выполнили все необходимые оценочные работы", - написал Алексеенко. По его информации, в пятницу 24 августа, состоится совещание, где будет озвучен в том числе и график выполнения работ.

"Объект будет достроен. Независимо от сидячих забастовок и палаточных лагерей. Прекрасно понимаю всю тяжесть ситуации, в который оказались вы. Но эмоциями делу не поможешь. Продолжаем работать", - заключил Алексеенко.

С советами для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, можно ознакомиться в подготовленной "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Примечание:

"Риелтор осуждена за мошенничество в Волгограде", "Путин пообещал решить проблемы дольщиков на фоне протестов на юге России", "Дольщики "Ахтубаситипарк" пожаловались Путину на бездействие чиновников".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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