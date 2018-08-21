Дольщики возобновили круглосуточный пикет в Краснодаре

21 августа 2018, 13:53

Дольщики жилого комплекса "Рич Хаус" в Краснодаре сегодня утром вышли с вещами на площадь перед краевой администрацией и объявили голодовку, заявив, что власти не выполнили обещание найти инвестора. Одной из дольщиц потребовалась помощь врачей.

Как сообщал "Кавказский узел", в мае дольщики ЖК "Рич Хаус" начали круглосуточное пикетирование недостроенного дома, установив рядом с ним палатку и растянув баннер. 6 августа они расположились у здания администрации Краснодарского края с чемоданами и матрасами, заявив, что не покинут площадь, пока не возобновится строительство их домов. Однако 7 августа они свернули пикет, после того как власти договорились с инвестором о возобновлении строительства.

6 августа замгубернатора Кубани Андрей Алексеенко сообщил, что представители администрации Краснодара и инвестора, ООО "АСК", договорились о завершении строительства ЖК "Рич Хаус". Согласно его информации, 7 августа специалисты компании должны были приступить к оценке критериев эффективности проекта, а после 20 августа - к завершению строительства объекта, написал он на своей странице в Instagram.

Сегодня в 8 часов утра девять дольщиков жилого комплекса "Рич хаус" вышли на площадь перед администрацией Краснодарского края с вещами и заявили, что планируют находиться там постоянно, пока на стройку не зайдет обещанный властями инвестор, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" по телефону представитель инициативной группы Евгений Богоницкий.

"Мы ждали до 20 августа, к нам вообще никто не пришел, мы живем в палаточном лагере у своего жилого комплекса", - сообщил Богоницкий.

Дольщица Вера Зяблова, которая находится на площади перед администрацией края, рассказала, что участники акции расположились с матрасами и необходимыми вещами, с собой взяли только воду.

"Мы объявляем голодовку, потому что мы 114 дней сидели под забором своего жилого комплекса, на нас всем плевать. Нас в очередной раз обманули краевые власти", - заявила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, "из администрации вышли какие-то люди, которые пытались уговорить дольщиков покинуть площадь". "Они стоят в сторонке, снимают нас на телефон и смеются. Полицейские рядом с нами дежурят", - сказала Вера Зяблова.

По ее информации, 63-летней дольщице Вере Желесиковой стало плохо, ей вызвали скорую помощь. "Поднялось давление, хотели госпитализировать, но она отказалась. Поставили систему, укол", - рассказала женщина.

Сама Вера Желесикова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она пенсионерка, продала квартиру в Магадане, деньги вложила в покупку квартиры в Краснодаре. "Часть пришлось брать в ипотеку. Теперь пять лет уже снимаю жилье, плачу ипотеку, а квартиры нет! Я умру здесь, но не уйду с площади. Мы требуем: исполните свои обещания", - заявила она.

С советами для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, можно ознакомиться в подготовленной "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".