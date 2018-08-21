21 августа 2018, 15:23
19 детей остаются в больнице после отравления в Дагестане
Состояние детей, продолживших лечение в больнице после отравления в оздоровительном лагере в Шамильском районе, не вызывает опасений врачей, сообщили сегодня в Минздраве.
Как писал "Кавказский узел", 12 августа в Шамильскую районную больницу начали поступать дети и сотрудники оздоровительного лагеря. Всего были госпитализированы 83 ребенка и три сотрудника лагеря, предварительной причиной недомогания был назван возбудитель сальмонеллеза, сообщил 13 августа Роспотребнадзор. 15 августа министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов уволил главврача больницы "за плохую организацию работы" во время вспышки инфекции в детском лагере. 17 августа на лечении в больнице оставались 49 детей.
По данным Минздрава, на сегодня большинство детей выписаны из больницы, на стационарном лечение остаются 19 пациентов.
"В больницах остаются 19 детей, все остальные выписаны. Состояние [детей] удовлетворительное, опасений не вызывает", - цитирует представителя Минздрава Дагестана ТАСС.
"Роспотребнадзор после проверки в кафе Каспийска отстранил от работы пять его сотрудников", "Роспотребнадзор потребовал от прокуратуры возбудить уголовные дела по факту массового отравления в Дагестанских Огнях", "Число пострадавших от вспышки гепатита А в Дагестане выросло до 80".
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21 августа 2018, 15:23
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19 детей остаются в больнице после отравления в Дагестане
Состояние детей, продолживших лечение в больнице после отравления в оздоровительном лагере в Шамильском районе, не вызывает опасений врачей, сообщили сегодня в Минздраве.
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