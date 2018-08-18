18 августа 2018, 02:50

49 детей остались в больнице после отравления в Дагестане

Состояние детей, оставленных под наблюдением врачей после отравления в оздоровительном лагере, врачи назвали удовлетворительным.

Как писал "Кавказский узел", 12 августа в Шамильскую районную больницу начали поступать дети и сотрудники оздоровительного лагеря. Всего были госпитализированы 83 ребенка и три сотрудника лагеря, предварительной причиной недомогания назван возбудитель сальмонеллеза, сообщил 13 августа Роспотребнадзор. 15 августа из больницы были выписаны 20 детей, в этот же день министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов уволил главврача больницы Нурмагомеда Загайлова.

По состоянию на 17 августа из Шамильской районной больницы были выписаны еще порядка десяти отравившихся в детском лагере, на стационарном лечении остались 49 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора корреспонденту "Кавказского узла".

Зараженное сальмонеллой куриное мясо, которое специалисты назвали причиной отравления, было доставлено из Ставропольского края, отметили в ведомстве.

По данным Минздрава Дагестана, состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов навестил заболевших 16 августа и представил сотрудникам Шамильской районной больницы нового и.о. главврача Ибрагима Халилова, который до назначения возглавлял Гидатлинскую участковую больницу, говорится в сообщении на сайте ведомства от 16 августа.

Примечание:

"Роспотребнадзор после проверки в кафе Каспийска отстранил от работы пять его сотрудников", "Роспотребнадзор потребовал от прокуратуры возбудить уголовные дела по факту массового отравления в Дагестанских Огнях", "Число пострадавших от вспышки гепатита А в Дагестане выросло до 80".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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