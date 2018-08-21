21 августа 2018, 08:41

Азербайджан обвинил Армению в 79 обстрелах за сутки

Вооруженные силы Армении 79 раз за минувшие сутки нарушили режим перемирия на линии соприкосновения, заявило сегодня Министерство обороны Азербайджана.

Согласно его информации, обстрелы велись со стороны армянских населенных пунктов Беркабер, Мосесгех, Чинари и карабахских сел Чилябюрт, Шураабад, Тагыбейли, Баш Карвенд, Джевахирли, Новрузлу, Юсифджанлы, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горадиз, Нюзгяр.

В число обстрелянных попали азербайджанские позиции в селах Мезем Газахского района, Агдам и Мунджуглу, сообщается сегодня на сайте Минобороны Азербайджана.

Представители оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали эти заявления на своих сайтах, по данным на 08.40 мск 21 августа.

Как информировал "Кавказский узел", 20 августа Азербайджан заявил о 92 обстрелах с армянской стороны за сутки, днем ранее – о 87 обстрелах. Нагорный Карабах 18 августа обвинил Азербайджан в 170 обстрелах за неделю, с 12 по 18 августа.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии. Несмотря на это, противостояние так и не было остановлено, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне карабахского конфликта не останавливались ни на сутки, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости из зоны карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война" .

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в 87 обстрелах за сутки", "Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 170 обстрелах за неделю", "Минобороны Нагорного Карабаха заявило об атаке азербайджанских войск".

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