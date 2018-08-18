Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 170 обстрелах за неделю

Азербайджанские военные с 12 по 18 августа сделали более 1500 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", за период с 5 по 11 августа Нагорный Карабах насчитал 200 обстрелов своих позиций со стороны Азербайджана.

12 августа на нейтральной полосе между позициями Нагорного Карабаха и Азербайджана был обнаружен труп местного жителя. 15 августа его при посредничестве Красного Креста и ОБСЕ передали азербайджанской стороне. Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что 17 августа 15 азербайджанских солдат попытались атаковать позиции Армии обороны. Военное ведомство Азербайджана опровергло эту информацию.

"В период с 12 по 18 августа азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта порядка 170 раз. Вооруженные силы Азербайджана произвели по карабахским позициям более 1500 выстрелов из стрелкового оружия разного типа", - передает сообщение Минобороны Нагорного Карабаха корреспондент "Кавказского узла".

По состоянию на 15:50 мск Министерство обороны Азербайджана не разместило комментариев относительно этого заявления на своем сайте. При этом азербайджанская сторона регулярно сообщает об обстрелах своих позиций со стороны Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха. Согласно подсчетам "Кавказского узла", за неделю с 12 по 18 августа Азербайджан насчитал 604 таких случая. Только за минувшие сутки Азербайджан зафиксировал 81 нарушение перемирия Вооруженными силами Армении.

Стороны карабахского конфликта объявили о перемирии после обострения конфликта, которое продолжалось со 2 по 5 апреля 2016 года, сообщается в опубликованном "Кавказским узлом" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет после заключения перемирия обстрелы в зоне конфликта продолжались ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", подготовленной "Кавказским узлом".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война". Кроме того, в разделе "Справочник" можно ознакомиться со статьями "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".