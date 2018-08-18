Азербайджанский снайпер на стрельбах. Август 2018 года. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az

18 августа 2018, 10:32

Азербайджан насчитал 81 обстрел со стороны Армении

Армянские военные за минувшие сутки 81 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск, применив крупнокалиберные пулеметы, заявило Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" писал, что 17 августа Азербайджан насчитал 92 обстрела своих позиций.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 81 раз", - сообщило сегодня на своем сайте военное ведомство Азербайджана.

Обстрелы велись как с территории Армении, так и с позиций, расположенных в областях, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечается в сообщении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 10:32 мск не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Перемирие в зоне карабахского конфликта было объявлено после боевых действий, продолжавшихся со 2 по 5 апреля 2016 года, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", размещенной на "Кавказском узле".

Новости из зоны карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о гибели солдата", "Азербайджан обвинил Армению в 130 обстрелах", "Эксперты в Армении заявили о необходимости постоянного мониторинга в зоне конфликта".

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