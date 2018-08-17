Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел в зоне конфликта

17 августа 2018, 09:09

Подразделения вооруженных сил Армении 92 раза нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 16 августа Азербайджан насчитал 87 обстрелов в зоне конфликта за сутки. Нагорный Карабах ранее заявил о 200 обстрелах со азербайджанской стороны с 5 по 11 августа.

С 16 по 17 августа позиции азербайджанской армии были обстреляны в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара Газахского района, Коханеби Товузского района и Заманлы Гедабекского района, заявило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем официальном сайте.

На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 9.07 мск нет информации относительно этого заявления.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, но противостояние так и не было остановлено, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной "Кавказским узлом".

Новости из зоны карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".