Танковые подразделения азербайджанской армии на учениях. Фото: Минобороны Азербайджана https://mod.gov.az/ru

16 августа 2018, 08:48

Азербайджан насчитал 87 обстрелов в зоне конфликта за сутки

Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии, используя крупнокалиберные пулеметы, заявило сегодня Министерство обороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа Азербайджан обвинил Армению в 91 обстреле за сутки. Нагорный Карабах в своей еженедельной сводке ранее заявил о 200 обстрелах со азербайджанской стороны с 5 по 11 августа.

С 15 по 16 августа позиции азербайджанских военнослужащих были обстреляны в двух селах - Гызылгаджылы и Мунджуглу Газахского и Товузского районов, сообщается сегодня на сайте Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, всего за минувшие сутки Армения нарушила режим прекращения огня 87 раз.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, но противостояние так и не было остановлено, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной "Кавказским узлом".

Новости из зоны карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю", "Россия будет активным посредником в карабахском урегулировании, считают аналитики в Баку", "Армянские политологи: Саргсян и Алиев заложили основу для возвращения за стол переговоров".

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