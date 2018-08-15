Разведчик армянской армии. Фото hиp://mil.am/ru/news/5449

15 августа 2018, 09:26

Азербайджан заявил о 91 обстреле со стороны Армении

Армянские военные за минувшие сутки 91 раз нарушили режим прекращения огня на линии фронта, используя крупнокалиберные пулеметы, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа Азербайджан насчитал 88 обстрелов в зоне конфликта. Нагорный Карабах ранее в еженедельной сводке заявил о 200 обстрелах со азербайджанской стороны с 5 по 11 августа.

С 14 по 15 августа позиции азербайджанской армии были обстреляны в четырех селах - Кохнегышлаг Агстафинского района, Гушчу Айрым Газахского района, Агдам Товузского района и Геяли Гедабекского района.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 9.00 мск не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, но противостояние так и не было остановлено, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной "Кавказским узлом".

Новости из зоны карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю", "Россия будет активным посредником в карабахском урегулировании, считают аналитики в Баку", "Армянские политологи: Саргсян и Алиев заложили основу для возвращения за стол переговоров".

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