Минобороны Нагорного Карабаха заявило об атаке азербайджанских войск

17 августа 2018, 15:19

15 азербайджанских солдат попытались атаковать позиции армии Нагорного Карабаха, заявило оборонное ведомство этой республики. Азербайджанские военные отрицают эту информацию.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в четырех селах в зоне конфликта. Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление.

Минобороны Нагорного Карабаха сегодня сообщило, что ночью азербайджанские военные попытались атаковать один из участков в северной части линии соприкосновения. Однако военнослужащие Нагорного Карабаха смогли вовремя и без потерь отразить атаку противника и отбросить его на исходные позиции, говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Нагорного Карабаха.

"В ходе завязавшейся перестрелки Армия обороны Арцаха (Нагорного Карабаха) потерь не понесла. Сведения о потерях противниках уточняются", - заявили в пресс-службе.

Азербайджанское оборонное ведомство заявило, что эта информация не соответствует действительности. "Подразделения азербайджанской армии никакую операцию не проводили и полностью контролируют оперативную обстановку", - цитирует источник в Минобороны Азербайджана "Интерфакс".

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, но противостояние так и не было остановлено, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной "Кавказским узлом".

Новости из зоны карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".