17 августа 2018, 15:19
Минобороны Нагорного Карабаха заявило об атаке азербайджанских войск
15 азербайджанских солдат попытались атаковать позиции армии Нагорного Карабаха, заявило оборонное ведомство этой республики. Азербайджанские военные отрицают эту информацию.
Как писал "Кавказский узел", сегодня Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в четырех селах в зоне конфликта. Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление.
Минобороны Нагорного Карабаха сегодня сообщило, что ночью азербайджанские военные попытались атаковать один из участков в северной части линии соприкосновения. Однако военнослужащие Нагорного Карабаха смогли вовремя и без потерь отразить атаку противника и отбросить его на исходные позиции, говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Нагорного Карабаха.
"В ходе завязавшейся перестрелки Армия обороны Арцаха (Нагорного Карабаха) потерь не понесла. Сведения о потерях противниках уточняются", - заявили в пресс-службе.
Азербайджанское оборонное ведомство заявило, что эта информация не соответствует действительности. "Подразделения азербайджанской армии никакую операцию не проводили и полностью контролируют оперативную обстановку", - цитирует источник в Минобороны Азербайджана "Интерфакс".
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, но противостояние так и не было остановлено, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной "Кавказским узлом".
Новости из зоны карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"