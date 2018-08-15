15 августа 2018, 23:58

Тело жителя Азербайджана эвакуировано из зоны карабахского конфликта

Труп мужчины, найденный на нейтральной полосе между позициями вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана, при посредничестве международных организаций передали сегодня азербайджанской стороне.

Тело было обнаружено 12 августа к востоку от населенного пункта Акна (по-азербайджански - Агдам), сообщила нагорно-карабахская Госкомиссия по вопросам военнопленных, заложников и без вести пропавших.

Нагорный Карабах и Азербайджан при посредничестве Международного комитета Красного Креста и офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ договорились о передаче тела. "Была проведена гуманитарная операция по эвакуации тела из нейтральной зоны в Азербайджан", - цитирует сообщение госкомиссии корреспондент "Кавказского узла".

В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной "Кавказским узлом". Утром 12 августа Азербайджан сообщал о 86 обстрелах своих позиций с территории Армении и Нагорного Карабаха за сутки. Следующим утром азербайджанское Минобороны насчитало 79 обстрелов, сделанных, в частности, днем 12 августа.

Новости из зоны карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о гибели солдата", "Азербайджан обвинил Армению в 130 обстрелах", "Эксперты в Армении заявили о необходимости постоянного мониторинга в зоне конфликта".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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