Азербайджан заявил об обстрелах двух сел в зоне конфликта

13 августа 2018, 13:50

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта за сутки были обстреляны 79 раз, в том числе из пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 12 августа, Азербайджан заявил о 86 обстрелах своих позиций, днем ранее, 11 августа, о 82 обстрелах. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 200 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю с 5 по 11 августа.

Режим перемирия на линии соприкосновения войск за сутки был нарушен 79 раз, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным министерства, были обстреляны в том числе из крупнокалиберных пулеметов позиции азербайджанской армии, расположенные, в частности, в селах Кемерли и Мунджуглу.

Обстрелы велись с позиций, расположенных как на территории Армении, так и "близ оккупированных сел", говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, однако противостояние так и не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне карабахского конфликта не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".

Новости из зоны карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".