Азербайджан обвинил Армению в 86 пулеметных обстрелах за сутки

12 августа 2018, 09:39

Вооруженные силы Армении 86 раз нарушили режим перемирия на линии соприкосновения за минувшие сутки, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 августа азербайджанская сторона заявила о 82 обстрелах своих позиций. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 200 обстрелов со стороны Азербайджана за прошедшую неделю, с 5 по 11 августа.

С утра 11 августа по утро 12 августа армянские военные снова нарушили перемирие, сообщило на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Азербайджанские села Гушчу Айрым, Гызылгаджылы, Бала Джафарли и безымянные высоты в Газахском районе, а также село Агдам в Товузском районе были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов как с территории Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, говорится в сообщении.

Это заявление оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали на своих сайтах по данным на 09.35 мск 12 августа.

Стороны заявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года. Однако противостояние так и не было остановлено, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне карабахского конфликта не останавливались ни на сутки, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".