12 августа 2018, 09:39

Азербайджан обвинил Армению в 86 пулеметных обстрелах за сутки

Вооруженные силы Армении 86 раз нарушили режим перемирия на линии соприкосновения за минувшие сутки, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 августа азербайджанская сторона заявила о 82 обстрелах своих позиций. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 200 обстрелов со стороны Азербайджана за прошедшую неделю, с 5 по 11 августа.

С утра 11 августа по утро 12 августа армянские военные снова нарушили перемирие, сообщило на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Азербайджанские села Гушчу Айрым, Гызылгаджылы, Бала Джафарли и безымянные высоты в Газахском районе, а также село Агдам в Товузском районе были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов как с территории Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, говорится в сообщении.

Это заявление оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали на своих сайтах по данным на 09.35 мск 12 августа.

Стороны заявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года. Однако противостояние так и не было остановлено, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне карабахского конфликта не останавливались ни на сутки, следует из  инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".

Новости из зоны карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Бакинские эксперты связали военные учения Турции, Грузии и Азербайджана с угрозой ИГ*", "Армянские политологи: Саргсян и Алиев заложили основу для возвращения за стол переговоров", "Россия будет активным посредником в карабахском урегулировании, считают аналитики в Баку".

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