19 августа 2018, 10:18

Азербайджан обвинил Армению в 87 обстрелах за сутки

Вооруженные силы Армении 87 раз нарушили режим перемирия на линии соприкосновения за минувшие сутки, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 августа азербайджанская сторона заявила о 81 обстреле своих позиций. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 170 обстрелов со стороны Азербайджана за прошедшую неделю, с 12 по 18 августа.

С утра 18 августа по утро 19 августа армянские военные снова нарушили перемирие, сообщило на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Азербайджанские села Гызылгаджылы и Джафарли в Газахском районе, а также Агдам в Товузском районе были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов как с территории Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, говорится в сообщении.

Это заявление оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали на своих сайтах по данным на 10.10 мск 19 августа.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии. Несмотря на это, противостояние так и не было остановлено, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне карабахского конфликта не останавливались ни на сутки, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

На тематической странице "Карабах: худой мир или война". "Кавказский узел" публикует новости из зоны карабахского конфликта.

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о гибели солдата", "Азербайджан обвинил Армению в 130 обстрелах", "Эксперты в Армении заявили о необходимости постоянного мониторинга в зоне конфликта".

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