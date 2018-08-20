Азербайджан заявил о 92 обстрелах с армянской стороны

20 августа 2018, 08:41

Вооруженные силы Армении с 19 по 20 августа 92 раза нарушили режим прекращения огня на границе и в зоне карабахского конфликта, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

По его данным, азербайджанские позиции в селах Гушчу Айрым, Джафарли, Бала Джафарли, Геяли были обстреляны со стороны армянских населенных пунктов Воскеван, Иджеван, Красносельск.

Также обстрелы зафиксированы со стороны карабахских сел Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Нюзгяр, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте оборонного ведомства Азербайджана.

Эти заявления представители Минобороны Армении и Минобороны Нагорного Карабаха не прокомментировали на своих сайтах, по данным на 08.40 мск 20 августа.

Как писал "Кавказский узел", 19 августа Азербайджан обвинил армянскую сторону в 87 обстрелах за сутки, днем ранее – в 81 обстреле своих позиций. Нагорный Карабах ранее заявил о 170 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю, с 12 по 18 августа.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии. Несмотря на это, противостояние так и не было остановлено, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне карабахского конфликта не останавливались ни на сутки, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" публикует новости из зоны карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война" .