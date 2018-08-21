21 августа 2018, 01:23

Полицейские задержали активистов на протестной акции в Баку

Четверо активистов партии Народного фронта Азербайджана были доставлены в отделение полиции в Баку после проведения акции против запрета встреч их соратников Руслана Насирли, Агиля Магеррамова и Бабека Гасанова с родными.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 мая правоохранители задержали председателя меджлиса молодежного комитета партии Народного фронта Азербайджана (НПФА) Руслана Насирли, а также члена президиума партии Агиля Магеррамова и главу районной организации ПНФА Бабека Гасанова. Бакинский апелляционный суд 31 мая отклонил жалобу на арест Гасанова и Насирли, а 1 июня – Магеррамова. 10 августа защита сообщила о том, что Руслан Насирли потребовал через суд восстановить право на свидания и телефонные разговоры с членами семьи.

Задержанных активистов ПНФА силовики обвинили в отмывании денег. Обвинение было предъявлено по статьям "Незаконное предпринимательство с извлечением доходов в крупном размере" и "Легализация денег, добытых преступным путем в составе организованной группы". ПНФА заявила, что обвинения в адрес партии и арестованных несостоятельны.  Центр защиты политзаключенных 3 августа признал политзаключенными всех обвиняемых по этому делу.

Активисты ПНФА Ниджат Абдуллазаде, Башир Тарвердиев, Рамин  Ахмедов и Руслан Гурбанлы 20 августа вечером провели акцию протеста перед станцией метро «Элмляр академиясы» («Академия наук»), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член высшего меджлиса ПНФА Ильхам Гусейн. 

Он рассказал, что участники акции подняли плакаты с портретами арестованных активистов ПНФА Агиля Магеррамова, Руслана Насирли и Бабека Гасанова.

«Активисты провели акцию в многолюдном месте с тем, чтобы обратить внимание на то, что Магеррамову, Насирли и Гасанову не дают встреч с родными со дня их ареста в мае этого года», - сказал Гусейн.

По его словам, спустя пять минут после начала акции четверых ее участников задержали и доставили в 28-ое отделение Ясамальского районного управления полиции, одного из них, Гурбанлы, вскоре отпустили.

Напомним, что ранее юрист Ялчин Иманов пояснял, что, согласно статье 19.16 закона "Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах заключения", задержанные могут четыре раза в месяц в течение четырех часов видеться" с близкими родственниками и другими, вызывающими для него законный интерес лицами". Он также добавил, что, согласно статье 19.7 того же закона, арестованные имеют право на телефонные разговоры дважды в неделю продолжительностью до 15 минут. Временные ограничения могут вводиться следственным органом в исключительных случаях, однако они должны быть обоснованы и официально представлены адвокату и самому обвиняемому, сказал он.

На тематической странице "Преследование активистов"Кавказским узлом"отслеживаются новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа. Материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджанетакже содержится в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".  

Примечание:

"ПНФА считает необоснованным арест активиста партии в Сумгаите", "Адвокат заявила о давлении следствия на журналистку Айтадж Ахмедову", "Прокурор потребовал семь лет для азербайджанского оппозиционера Фуада Ахмедли".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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