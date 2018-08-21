21 августа 2018, 02:09

Защита заявила о подлоге в деле Хазбиева

Характеристика оппозиционера Магомеда Хазбиева от участкового, оглашенная в суде прокурором, является подложной, заявили адвокаты активиста. Защита попросила вызвать в суд участкового, который открестился от составления этой характеристики в беседе с адвокатами.

"Кавказский узел" информировал, что Магомеда Хазбиева арестовали 11 января по подозрению в незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти. Позднее следствие сочло ролики с критикой силовиков и чиновников возбуждением вражды и ненависти к социальной группе. По данным защиты, Хазбиев вину не признал и связал уголовное преследование со своей общественно-политической деятельностью.

На заседании 13 августа двокат оппозиционера Магомеда Хазбиева предложил прокурору отказаться от обвинения по статье об оскорблении представителя власти, если потерпевший Юнус-Бек Евкуров снова не явится на суд. Защита не исключила, что будет ходатайствовать о принудительном приводе главы Ингушетии.

На судебное заседание 20 августа поддержать Хазбиева пришли его родные, правозащитник Руслан Албаков-Мяршхи, руководитель представительства ПЦ «Мемориал» в Ингушетии Тимур Акиев и представитель правозащитной организации «МАШР» Исмаил Нальгиев. Помимо корреспондента "Кавказского узла", на заседании присутствовали журналисты изданий «Дош» и «Кавказ.Реалии».

Процесс, назначенный на 14.00 мск, начался с опозданием из-за отсутствия
судьи и секретаря суда. В зале также присутствовали вооруженные автоматами люди в масках, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на заседание не явился, причина его отсутствия озвучена не была.

В 2013 году глава Ингушетии пришел по вызову суда на процесс по делу Али Тазиева ("Магаса"), который обвинялся в покушении на Юнус-Бека Евкурова. Евкуров дал в суде показания в качестве потерпевшего и вступил в диалог с обвиняемым. Во время разговора наедине в перерыве Али Тазиев дал слово, что он не был причастен к покушению на главу республики, сообщил Евкуров "Кавказскому узлу".

Прокурор ходатайствовал о просмотре видеороликов с речью Хазбиева, послужившей основанием для обвинения в экстремизме и оскорблении представителя власти, в закрытом режиме. Судья одобрил ходатайство и потребовал, чтобы слушатели удалились из зала, но спустя 15 минут всех вернули в зал - адвокат Хазбиева Андрей Сабинин отказался участвовать в процессе без
переводчика с ингушского языка.

Адвокат потребовал привести переводчика, которая делала перевод и стенограмму роликов Хазбиева, чтобы задать ей вопросы. Сабинин ранее неоднократно подвергал сомнению содержание этой стенограммы - защита не исключает, что в ней могут быть искажения.

Также на заседании 20 августа гособвинитель огласил характеристики Магомеда Хазбиева от двух участковых. Сторона защиты заявила о подлоге характеристики. По словам адвокатов, они опросили участкового Илиева, который назван автором одной из характеристик, и тот сообщил, что не работал на момент составления характеристики участковым, не составлял документ и не подписывал его. Адвокаты попросили суд обеспечить явку Илиева в суд для подтверждения этих сведений.

Характеристика, автором которой был назван участковый Илиев, была "особо" отмечена стороной обвинения, заметил Исмаил Нальгиев. "Чтобы так круто участковые описывали характер человека и давали ему такие оценки я слышал впервые. "Человек занимающийся дестабилизацией обстановки в республике" - кажется это было самым мягким словосочетанием,использованным "писателями" для описания характера подсудимого. [...] Естественно,адвокаты подали ходатайство о вызове и допросе бывшего участкового, который сам признал, что никогда такую характеристику не подписывал и в момент ее написания уже там не работал", - написал сегодня Нальгиев на своей странице в Facebook.

Следующее заседание назначено на 14.00 мск 29 августа.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Персоналии" можно ознакомиться с биографиями Магомеда Хазбиева и Юнус-Бека Евкурова.

Примечание:

"Магомеду Хазбиеву отказано в свидании с родными", "Защита Магомеда Хазбиева не согласилась с продлением ареста оппозиционера", "Защита сообщила об ухудшении состояния Хазбиева".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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