Нападение подростков в Чечне подтвердило вывод "Кавказского узла" об омоложении подполья

20 августа 2018, 22:47

Старшему из пятерых участников нападения на силовиков в Чечне - 18 лет, остальным нападавшим - от 11 до 17 лет, сообщил источник в правоохранительных органах. Возраст предполагаемых боевиков подтвердил закономерность, которую "Кавказский узел" выявил еще в 2017 году: ряды чеченского вооруженного подполья активно пополняет молодежь.

Как писал "Кавказский узел", запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за сегодняшнюю серию нападений на силовиков в Чечне. Нападения были совершены в Шалинском районе республики и в Грозном. По данным силовиков, четверо из пяти боевиков были убиты, а пятый получил ранение при неудачной попытке самоподрыва.

Все пятеро участников сегодняшней серии нападений на полицейских в Чечне являются жителями Шалинского района не старше 18 лет. Двое из убитых предполагаемых боевиков, самые младшие, являются родными братьями, сообщил источник в МВД Чечни. "Один — 2000-го, двое — 2001-го, а также 2002-го и 2006 годов рождения", — цитирует слова сотрудника МВД РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что двоим убитым 18 и 11 лет, они приходятся родственниками человеку, который отбывает срок за участие в вооруженном подполье.

В 2016 году число молодых людей в рядах чеченского вооруженного подполья увеличилось по сравнению с 2015 годом в три раза. Согласно инфографике "Кавказского узла", подавляющее большинство предполагаемых боевиков, убитых в 2016 году, были моложе 35 лет. Среди десяти убитых или раненых при столкновениях с силовиками в Грозном в декабре 2016 года не было ни одного человека старше 20 лет, говорится в материале "Кавказского узла" "Чеченское подполье растет, но молодеет".

Глава Чечни Рамзан Кадыров сослался в своем сегодняшнем заявлении на возраст участников атаки как на свидетельство отсутствия в республике опытных представителей вооруженного подполья. Боевики стремятся "создать видимость наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты", привлекая для этого "подростков с неокрепшей психикой", написал он в своем Telegram-канале.

В течение сегодняшнего дня источники в силовых структурах сообщили о четырех атаках на полицейских в Чечне, говорится в видеосюжете "Кавказского узла" (18+). Информация об убийстве полицейского в центре Грозного впоследствии не получила официального подтверждения.

Старший из участников нападения, 18-летний Магомед Мусаев, был, как полагают силовики, организатором нападения. В 2016 году 16-летнего Мусаева задерживали вместе с другими участниками ячейки под руководством Имрана Дацаева, но "пожалели по причине малолетства и не стали привлекать к ответственности", сообщило сегодня со ссылкой на собственный источник издание Daily Storm.

Имран Дацаев был задержан 14 января 2017 года. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что задержанный связан с запрещенной в России по решению суда террористической организацией "Исламское государство" и по ее указанию убил сотрудника полиции. 28 января 2017 года источник в МВД заявил, что Дацаев сознался в убийстве силовика. Информации о дальнейшей судьбе Дацаева до настоящего времени не поступало.

Магомед Мусаев был убит во время нападения на отдел полиции по Шалинскому району, сообщило сегодня ЧГТРК "Грозный". На видео телеканала мужчина в присутствии двоих силовиков находится на месте, где был убит его сын, и произносит речь на чеченском языке.

Отец молодого человека в эфире телеканала "проклял своего сына и тех, кто встал на путь террора". "Он напомнил, что ранее его сын был задержан по подозрению в участии в НВФ, однако тогда дал слово сотрудникам правоохранительных органов, что не допустит того, что его сын будет участвовать в каких либо противоправных действиях. Но как видно из случившегося - слово не сдержал", - говорится в сообщении телеканала в Instagram.

Напомним,что организатором всех сегодняшних нападений на полицейских в Чечне силовики ранее называли человека, убитого в ходе преследования автомобиля, сбившего в Грозном трех полицейских. По данным правоохранителей, молодой человек был связан с одной из экстремистских организаций.

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